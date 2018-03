Lionel Messi zaprzecza: Nie mam sporu z Paulo Dybalą

Lionel Messi uciął wszelkie głosy krytyków dotyczące rzekomego konfliktu z Paulo Dybalą. - To, co on mówi to prawda. W Juventusie Paulo pełni identyczną rolę, jak ja - powiedział, występujący na co dzień w Barcelonie, Argentyńczyk.

Nie tak dawno Paulo Dybala stwierdził, że trudnym zadaniem jest jednoczesne granie z gwiazdorem Barcelony w reprezentacji Argentyny, gdyż obaj się dublują rolami. W klubach często występują na podobnych pozycjach.

Wielu ekspertów odczytało słowa zawodnika Juventusu Turyn, jako narzekanie, jednak kapitan „Albicelestes” doskonale rozumie słowa piłkarza polskiego pochodzenia. - Paulo i ja rozmawialiśmy dużo na ten temat. To, co powiedział jest prawdą, bo w Juve on występuje na podobnej pozycji, jak ja - przyznał Messi.

- Ze mną w reprezentacji, on grał jeszcze bardziej wysunięty na lewo, do czego nie jest przyzwyczajony. Trudniej gra się nam na lewej stronie, choć często tam nie zbiegam. Na prawym skrzydle mamy więcej miejsca, to daje nam większe możliwości - dodał pięciokrotny zwycięzca Złotej Piłki.

- Rozumiem, co Paulo powiedział i nie ma w tym nic, co mielibyśmy wyjaśniać – zapowiedział Messi, który najprawdopodobniej zagra w spotkaniu towarzyskim z Hiszpanią, jak powiedział selekcjoner Argentyńczyków Jorge Sampaoli.