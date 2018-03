Marcin Komorowski ogłosił zakończenie sportowej kariery

Problemy zdrowotne sprawiły, że były reprezentant Polski Marcin Komorowski postanowił zakończyć sportową karierę. - Ogłaszam to oficjalnie - powiedział 33-letni obrońca na łamach "Przeglądu Sportowego".

Zdjęcie Marcin Komorowski w towarzyskim meczu z Grecją w czerwcu 2015 roku /AFP

Komorowski od długiego czasu zmaga się z kontuzją Achillesa. Nie pomogły zabiegi chirurgiczne, leczenie. Uraz nie pozwala grać w piłkę. "Wielu ludzi pyta, co u mnie, jak ze zdrowiem, więc żeby raz na zawsze rozwiać wątpliwości: już nigdy nie wrócę do wyczynowego sportu" - podkreślił w "PS".



Komorowski w swojej karierze bronił barw wielu klubów, ale największe sukcesy odniósł w Legii Warszawa. Ze stołeczną drużyną dwukrotnie sięgnął po Puchar Polski. Na początku 2012 roku przeszedł z Legii do Tereka Grozny za 450 tysięcy euro. W rosyjskiej Premier Lidze wystąpił w 78 meczach, w których strzelił pięć goli.



W reprezentacji Polski zadebiutował w grudniu 2008 roku. Był w kręgu zainteresowania selekcjonera Adama Nawałki, ale jego dobrze zapowiadającą się karierę przerwała kontuzja ścięgna Achillesa, której nabawił się we wrześniu 2015 roku.