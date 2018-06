Mesut Oezil: Walczyć o najwyższe cele

Rozgrywający reprezentacji Niemiec Mesut Oezil przyznał, że dla niego wymarzonym scenariuszem na rozpoczętych w czwartek mistrzostwach świata w Rosji byłoby zwycięstwo w finale nad reprezentacją Anglii.

Zdjęcie Mesut Oezil /SID

Występujący na co dzień w londyńskim Arsenalu piłkarz jest jednym z dziewięciu graczy, którzy na mundialu w Rosji bronić będą zdobytego przed czterema laty tytułu. Uważani za jednych z faworytów do końcowego zwycięstwa Niemcy chcą powtórzyć po 80 latach osiągnięcie Włochów, którzy w 1938 roku jako jedyny europejski zespół obronili wygrane cztery lata wcześniej trofeum.

Reklama

Chociaż podopieczni Joachima Loewa rywalizację rozpoczną niedzielnym meczem przeciwko Meksykowi, to Mesut Ozil myśli również o kolejnych spotkaniach na mundialu.

- Jesteśmy aktualnymi mistrzami świata. Postaramy się powtórzyć nasze osiągnięcie, dojść do finału i generalnie walczyć o najwyższe cele. To jest to, czego wymagają od nas niemieccy fani - powiedział Ozil w rozmowie z dziennikiem "Evening Standard".

- Mam też swoje marzenie na tegoroczny turniej. Chociaż jest wiele drużyn, które wierzy w końcowe zwycięstwo, to ja chcę znaleźć się w finale, zagrać tam z Anglią i pokonać ją w regulaminowym czasie gry - dodał Niemiec.

Obie te reprezentacje najwcześniej mogą zagrać przeciwko sobie w ćwierćfinale, wiele będzie jednak zależeć od zajętych przez nie miejsc w grupach. Oprócz Meksyku Niemcy w grupie F rywalizować będą z Koreą Południową i Szwecją.

Wojciech Malinowski