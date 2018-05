MŚ 2018: reprezentacja Danii z legendarnym kucharzem i dwoma policjantami

Selekcjoner reprezentacji Danii Age Hareide podał w poniedziałek szeroką, 35-osobową kadrę na mundial. Federacja piłkarska (DBU) natomiast ogłosiła skład ekipy pomocniczej, w którym znalazł się najlepszy duński kucharz i dwóch policjantów ze służb specjalnych.

"Ten skład, w którym znalazło się trzech debiutantów to kadra brutto, która do 4 czerwca zostanie zmniejszona dwa razy po dwóch zgrupowaniach do ostatecznej liczby 23 piłkarzy" - powiedział trener Hareide.

DBU ogłosiła też, że sztab reprezentacji będzie się składał z 30 osób. Poza selekcjonerem, trenerami i masażystami jest w nim także Per Toestesen, "gwiazdor" europejskiej kuchni i właściciel jednej z najlepszych restauracji w Europie "Bistro Boheme" w Kopenhadze. Jego nazwisko jest w Danii bardziej znane niż selekcjonera piłkarskiej reprezentacji. W 2013 roku wydana została jego biografia.

Poinformowano też, że w składzie ekipy Danii na mundial znalazło się dwóch policjantów ze służb specjalnych. Ich nazwisk z oczywistych przyczyn nie podano.

Duńczycy rozegrają przed MŚ w Rosji dwa mecze towarzyskie z innymi uczestnikami turnieju: pierwszy w Sztokholmie ze Szwecją, a drugi 9 czerwca w Kopenhadze z Meksykiem. 11 czerwca reprezentacja Danii wyleci do Anapy nad Morzem Czarnym, gdzie będzie miała bazę.

Dania była grupowym rywalem Polski w kwalifikacjach i ukończyła je na drugim miejscu za drużyną Adama Nawałki, wygrywając w barażach z Irlandią. W mundialu wystąpi w grupie C, w której spotka się z Francją, Peru i Australią.