MŚ 2018: W Poznaniu Strefa Kibica powstanie na terenie targów

Nawet 6 tys. kibiców będzie w stanie jednorazowo pomieścić Strefa Kibica piłkarskich mistrzostw świata, jaką władze Poznania zamierzają stworzyć na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Mecze rosyjskiego mundialu wyświetlane na ekranie o pow. 112 m kw.

Zgodę na zorganizowanie Strefy Kibica na terenie MTP podjęli we wtorek miejscy radni. Zdaniem zastępcy dyrektora POSiR Łukasza Miadziołko, to "najlepsza z możliwych lokalizacja, znakomicie wyposażona w niezbędną infrastrukturę". Wskazał, że teren Międzynarodowych Targów Poznańskich jest "zamknięty, całkowicie bezpieczny i przystosowany do organizowania imprez masowych".

Poznańska Strefa Kibica ruszy 14 czerwca i będzie otwarta do 15 lipca. Jednorazowo ma pomieścić nawet 6 tys. kibiców. Spotkania będą wyświetlane będą na telebimie o powierzchni 112 m kwadratowych. Dla kibiców powstanie też specjalna strefa gastronomiczna, w której podawane będą potrawy typowe dla krajów reprezentacji, które rywalizują na boisku.

W pobliżu telebimu zlokalizowane będzie także boisko. W dniach, w których nie będzie transmisji meczów, mieszkańcy Poznania będą mogli spróbować swoich sił w grze w piłkę nożną. Planowane jest także zorganizowanie turnieju dla uczniów szkół podstawowych o Puchar Prezydenta Poznania i turniej dla drużyn open o puchar prezesa MTP.



Poznańska Strefa Kibica będzie elementem "Lata na targach". Organizatorom zależy na tym, by "miejsce żyło i przyciągało poznaniaków przez cały miesiąc". Przygotowane mają zostać także specjalne zajęcia dla dzieci, by rodzice mogli oglądać mecze mając pewność, że dzieci są pod opieką. Po meczach z kolei na terenie strefy działać ma m.in. kino letnie. Jeden z pawilonów MTP ma zostać także przystosowany dla rolkarzy.