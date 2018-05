MŚ Rosja 2018. Brazylijscy kibice wtargnęli na trening swojej reprezentacji

Brazylijscy kibice wtargnęli na trening swojej reprezentacji, która w ośrodku pod Rio de Janeiro przygotowuje się do piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Interweniować musiała policja.

Był to jeden z ostatnich treningów reprezentacji Brazylii przed wylotem do Europy i po ogłoszeniu 23-osobowej kadry na mundial. Kibice zgromadzili się pod ośrodkiem treningowym dużo wcześniej i czekali na swoich idoli. Setki osób napierały na bramy wejściowe i część dorosłych musiało podnieść płaczące dzieci nad głowy, aby uniknąć zmiażdżenia ich w tłoku.

Kilku fanów przedarło się do środka i skandowali "7-1, 7-1" w odniesieniu do upokarzającej porażki z Niemcami 1-7 sprzed czterech lat w półfinale mistrzostw świata, które rozgrywane były w Brazylii. Najbardziej krewkich kibiców zatrzymała policja. Natomiast po treningu z fanami rozmawiali i pozowali do wspólnych zdjęć Neymar i Willian.

Przed mundialem Brazylijczycy zagrają towarzysko z Chorwacją w Liverpoolu 3 czerwca, a tydzień później z Austrią w Wiedniu. Mistrzostwa świata w Rosji rozpoczną się 14 czerwca. Brazylia trafiła do grupy E ze Szwajcarią, Kostaryką i Serbią.