MŚ Rosja 2018. Gabriel Jesus czy Roberto Firmino w ataku Brazylii?

Wszystko wskazuje na to, że dwóch napastników rywalizujących ze sobą w Premier League stoczy również bój o miejsce w pierwszym składzie reprezentacji Brazylii na mistrzostwa świata. Gabriel Jesus z Manchesteru City i Roberto Firmino z Liverpoolu to główni kandydaci do gry na szpicy w zespole "Canarinhos".

W obecnym sezonie Gabriel Jesus ponownie miał problemy z kontuzjami. Jednak ostatnio zawodnik czuje się zdecydowanie lepiej, strzelał gole w trzech ostatnich meczach, a łącznie w 38 spotkaniach zdobył 15 bramek. To bardzo przyzwoity dorobek zważywszy, że 21-letni snajper dołączył do zespołu w styczniu 2017 roku i niemal z marszu dostał szansę od menedżera Josepa Guardioli.

Jednak osiągnięcia Jesusa to nic w porównaniu z liczbami, jakie w obecnym sezonie "wykręcił" Roberto Firmino z Liverpoolu. 26-letni Brazylijczyk w 49 meczach strzelił 27 goli i zanotował aż 16 asyst. To bez wątpienia najlepszy sezon w jego karierze. Czy to właśnie na niego postawi selekcjoner reprezentacji Brazylii Tite?

- Oczywiście, nie będę wspierał jego klubu, ale nigdy nic do niego nie miałem. Jestem szczęśliwy, że ma tak dobry sezon i radzi sobie znakomicie. Dzięki temu ja również mam większą motywację do jeszcze cięższej pracy i rozwoju. Modlę się o niego i mam nadzieję, że zrealizuje swoje marzenia oraz przyjedzie w świetnej formie na mundial – powiedział Gabriel Jesus o swoim rywalu z Liverpoolu.

- Decyzja należy do selekcjonera. Myślę, że gramy w podobnym stylu. Ja również staram się pomagać kolegom w defensywie, podobnie wychodzę na czyste pozycje. Oczywiście, każdy jest inny, ale mamy wiele wspólnych cech – uważa snajper "The Citizens".

Miejsce na środku ataku reprezentacji "Canarinhos" jest tylko jedno. Z lewej strony będzie grał Neymar, a z prawej Willian lub Douglas Costa. Pierwszy mecz na mistrzostwach świata Brazyliia rozegra 17 czerwca, kiedy zmierzy się ze Szwajcarią. Później podopiecznych Titego czekają mecze z Kostaryką i Serbią.

