MŚ Rosja 2018. Gdzie zagrają Polacy? Betonowa lilia w Kazaniu

Kazań Arena, gdzie biało-czerwoni zagrają z Kolumbią - to jeden z najpiękniej położonych obiektów piłkarskich mistrzostw świata. Umiejscowiony nad malowniczym rozlewiskiem stadion kształtem przypomina wodną lilię, a wybudowany został na betonowych palach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybka kontra", odcinek czwarty. Wideo INTERIA.TV

Kazań Arena to kolejny stadion mundialu powstały w pobliżu rzeki (obok Rostów Areny oraz Stadionów w Niżnym Nowogrodzie i Wołgogradzie) i kolejny, który w swojej formie ma nawiązywać do nadbrzeżnej lokalizacji. Stadion leży nad Kazanką, nieopodal jej ujścia do Wołgi. Zielony i dziki obszar, pełen szuwarów oraz mokradeł, zainspirował architektów do zaprojektowania bardzo oryginalnego obiektu. Promieniście rozchodzące się linie nad przedpolu areny przypominają liść wodnej lilii, której kwiatem jest sam stadion o bardzo nieregularnej bryle.

Reklama

Podmokły, bagienny teren inwestycji wymagał wbicia tysięcy pali i kosztownych prac przy przygotowaniu gruntu. Równocześnie ze stadionem na przylegającym terenie powstał kompleks basenów sportowych, gdzie odbywały się m.in. mistrzostwa świata w 2015 roku.

Sama arena, oprócz ciekawego zamysłu architektonicznego, imponuje przede gigantycznym zewnętrznym wyświetlaczem LED. Ekran zajmuje całą południową fasadę obiektu i jest nieco większy od połowy boiska piłkarskiego (blisko 4 tys. metrów kwadratowych).

Stadion został oddany do użytku w 2013 roku przed letnią Uniwersjadą. Oprócz ceremonii otwarcia i zamknięcia tych zawodów, odbyły się na nim mecze Pucharu Konfederacji FIFA w 2017 oraz spotkania lokalnego Rubina. Na stadionie działa także m.in. centrum edukacyjne dla dzieci, sala bankietowa oraz kilka punktów usługowych.

Arena położona jest w północnej części miasta, około 10 km od głównego dworca kolejowego. Stadion jest skomunikowany z różnymi częściami miasta gęstą siecią transportu publicznego (trolejbusy, tramwaje, autobusy). Niedaleko, również nad brzegiem Kazanki, znajdują się popularne tereny rekreacyjne. Port lotniczy dzieli od stadionu kilkanaście kilometrów. Lądowisko położone w pobliżu nie obsługuje lotów pasażerskich.

Oprócz meczu "Biało-Czerwonych" z Kolumbią (24 czerwca, grupa H), na stadionie w Kazaniu swoje spotkania rozegrają również drużyny Francji i Australii (16 czerwca, grupa C), Iranu i Hiszpanii (20 czerwca, grupa B) oraz Korei Południowej i Niemiec (27 czerwca, grupa F). Na obiekcie odbędzie się także po jednym spotkaniu w 1/8 i 1/4 finału.

Kazań Arena

klub: Rubin Kazań

pojemność: 44 779

rok otwarcia: 2013

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ Rosja 2018. Soczi - tam zamieszka reprezentacja Polski. Wideo © 2018 Associated Press