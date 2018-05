MŚ Rosja 2018. Guerrero w 25-osobowej kadrze Peru, zabrakło weterana Pizarro

Paolo Guerrero znalazł się w szerokiej, 25-osobowej reprezentacji Peru na piłkarskie mistrzostwa świata - poinformowały miejscowe media. Kapitan zespołu jest przekonany, że dyskwalifikacja nałożona przez FIFA nie zostanie wydłużona. W kadrze nie ma weterana Claudia Pizarro.

34-letni Guerrero jesienią ubiegłego roku został zawieszony na 12 miesięcy. Powodem była obecność kokainy w jego organizmie; badanie przeprowadzono po meczu z Argentyną w eliminacjach MŚ. Następnie Międzynarodowa Federacja Piłkarska zmniejszyła karę, liczoną od 3 listopada, do sześciu miesięcy. Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) z kolei wystąpiła do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) o jej wydłużenie do dwóch lat. Peruwiańczyk zaś złożył do CAS wniosek o zniesienie wyroku.

- Jestem pewny siebie, bowiem czuję się niewinny i wierzę w sprawiedliwość - stwierdził grający we Flamengo Rio de Janeiro Guerrero. Tłumaczył, że pozytywny wynik testu jest efektem spożycia herbaty z liśćmi kokainy. liczy na pozytywną informację z CAS. Decyzja ma zostać ogłoszona 16 maja.

Peruwiańczyk, były napastnik m.in. Bayernu Monachium i HSV Hamburg, miał udział w awansie reprezentacji do MŚ w Rosji. W południowoamerykańskich eliminacjach strzelił pięć bramek (łącznie w kadrze ma ich 32), ale z powodu tymczasowego zawieszenia nie wystąpił w barażu z Nową Zelandią.

Jak podały miejscowe media, Guerrero znalazł się w szerokiej, choć nieoficjalnej jeszcze, kadrze na turniej w Rosji. Nie ma w niej np. 39-letniego Pizarro.

Po raz ostatni reprezentacja Peru grała w mistrzostwach świata w 1982 roku. Wtedy m.in. uległa w fazie grupowej Polsce 1-5. W tegorocznej edycji zmierzy się w grupie C z Francją, Australią i Danią.

Przed wyjazdem do Europy, Peru zagra s

paring 28 maja ze Szkocją w Limie. Potem na zgrupowaniu w Austrii spotka się 3 czerwca z Arabią Saudyjską oraz 9 czerwca ze Szwecją w Goeteborgu.