MŚ Rosja 2018. Gylfi Sigurdsson może nie wystąpić w mundialu

To może być prawdziwy dramat gwiazdy reprezentacji Islandii. Gylfi Sigurdsson, piłkarz Evertonu, uszkodził więzadła w kolanie w sobotnim meczu z Brighton. Udział Islandczyka w mistrzostwach świata w Rosji stoi pod znakiem zapytania.

Zdjęcie Gylfi Sigurdsson /PA Sport

„The Toffees” pewnie pokonali beniaminka z Brighton 2-0. Gylfi Sigurdsson rozegrał całe spotkanie, mimo że w trakcie zawodów zaczął odczuwać ból w prawym kolanie. Pierwsze badania wykazały, że 28-latek ma poważnie uszkodzone więzadło. Konieczna jest operacja - potwierdził Ólafur Már Sigurdsson, brat piłkarza. Pomocnik już nie wystąpi w barwach Evertonu w tym sezonie.

Kolejne badania mają wykazać, czy więzadło w prawym kolanie Sigurdssona zostało zerwane. W takim przypadku, piłkarz może zapomnieć również o mistrzostwach świata w Rosji.

To pierwszy sezon Islandczyka na Goodison Park. Klub z Liverpoolu wykupił go latem ze Swansea City za 50 mln funtów. Dla Evertonu zdążył zagrać 33 spotkania, w których strzelił sześć goli i zanotował pięć asyst. Sigurdsson to piłkarz, który stworzył kolegom najwięcej szans na zdobycie bramki, aż 38. Nikt w drużynie nie może się z nim równać.

Gylfi Sigurdsson zdążył rozegrać 55 spotkań w reprezentacji Islandii. Rewelacja ostatnich mistrzostw Europy we Francji trafiła do grupy D i zmierzy się z Argentyną, Chorwacją i Nigerią.

