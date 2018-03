MŚ Rosja 2018. Hiszpania - Argentyna. Ramos: Wszyscy wiemy, kim dla futbolu jest Messi

Sergio Ramos poleca spokój w wyciąganiu daleko idących wniosków i przyznawaniu tytułu mistrzowskiego jeszcze przed rozpoczęciem mundialu. Kapitan reprezentacji Hiszpanii, która rozbiła Argentyńczyków 6-1 przypomina, kim dla rywali i świata futbolu jest, nieobecny we wtorek, Lionel Messi.

Zdjęcie Sergio Ramos (z lewej) und Lionel Messi w meczu drużyn Realu i Barcelony /SID

Hat-trick Isco oraz trafienia Diego Costy, Thiago Alcantary i Iago Aspasa przy honorowym golu Nicolasa Otamendiego pozwoliły piłkarzom Julena Lopeteguiego wygrać z finalistami poprzednich mistrzostw świata aż 6-1. Nie należy jednak zapominać, że spotkanie kolegów z reprezentacji Lionel Messi oglądał jedynie z trybun stadionu Wanda Metropolitano w Madrycie.

Zdaniem bukmacherów Hiszpanie obok Niemców, Brazylii i Francji są kandydatami do wywalczenia tytułu mistrzowskiego na rosyjskich boiskach. Optymistyczne nastroje po wysokim zwycięstwie z Argentyńczykami tonuje Sergio Ramos, który był w składzie "La Furia Roja" na wygranych Euro 2008 i 2012 oraz mistrzostwach świata 2010 r. - Musimy zachować spokój, bo jeszcze niczego nie wygraliśmy - stwierdził kapitan Hiszpanów.

- Jednak, to odpowiednia droga, by przystąpić do mundialu w dobrych nastrojach. Tam będą najważniejsze mecze, nie te towarzyskie. Nie ukrywamy naszych ambicji, nie chcąc być aroganckim. Jedziemy na mistrzostwa, by odegrać ważną rolę na nich - zapowiedział Ramos.

Kapitan Realu Madryt z szacunkiem odniósł się do, pauzującego z powodu kontuzji, Lionela Messiego. - Wszyscy wiemy, kim Messi jest dla futbolu. Bez niego Argentyna cierpi. To wyjątkowy piłkarz, co udowadnia w każdym spotkaniu, nie tylko w Barcelonie, ale także w reprezentacji - ocenił.

- Bez niego drużyna Jorge Sampaolego traci wiele ze swojego potencjału, co było widać - dodał.

Argentyńczycy wyrównali we wtorek niechlubny rekord w wysokości porażki. Wcześniej dwukrotnie przegrywali 1-6 (z Czechosłowacją na mundialu w 1958 r. oraz z Boliwią w kwalifikacjach do MŚ 2010).