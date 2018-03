MŚ Rosja 2018. Isco: Hiszpania mi ufa, a Real nie

Hiszpanie rozgromili Argentyńczyków aż 6-1 w towarzyskim spotkaniu przygotowującym oba zespoły do mistrzostw świata. Bohaterem gospodarzy został Isco, który w dosadnych słowach odniósł się do sytuacji w klubie. - W reprezentacji czuję zaufanie, a w Realu mi go brakuje - krótko stwierdził strzelec hat-tricka.

MŚ Rosja 2018. Hiszpania - Argentyna 6-1 w meczu towarzyskim

Chyba mało kto spodziewał się, że Hiszpanie rozbiją Argentyńczyków aż 6-1. Piłkarze z Ameryki Południowej pokazali, że absencja Lionela Messiego wpływa na ich poczynania zdecydowanie za bardzo. Gwiazdor Barcelony na 13 minut przed końcem spotkania opuścił trybuny Wanda Metropolitano, nie mogąc patrzeć na blamaż "Albiceleste".

Bohaterem gospodarzy został Isco, który skompletował hat-tricka. Pomocnik dał wyraźnie do zrozumienia, że selekcjoner Julen Lopetegui obdarza go dużym zaufaniem, czego nie może powiedzieć o szkoleniowcu Realu Madryt. Zinedine Zidane nie wystawia go w podstawowym składzie, a w kadrze zaufanie odpłacił trzema zdobytymi bramkami. W jedenastce "La Furia Roja" Isco ma regularne miejsce.

- Cieszę się zaufaniem selekcjonera, a w Madrycie jeszcze go nie wywalczyłem. Właśnie dlatego reprezentacja jest istotna dla mnie. Daje mi nowe życie. Gdy nie grywam w klubie od początku, muszę wykorzystywać wszystkie szanse na występy - powiedział od razu po meczu.

- Moim życzeniem jest gra w wyjściowych jedenastkach obu zespołów, dlatego jedyne, co mogę robić, to ciężko pracować - dodał Isco.

- Być może problemem jest fakt, że w Realu mamy tylu rewelacyjnych piłkarzy - zastanawia się 25-letni zawodnik.