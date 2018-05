MŚ Rosja 2018. Jest skład reprezentacji Francji na mistrzostwa

Miejsca nie starczyło dla wszystkich. Bez Rabiota, Lacazette’a, Comana, Martiala, Payeta i oczywiście Benzemy, na którego trener Deschamps nie liczy od dawna - pojadą najprawdopodobniej Francuzi na mistrzostwa świata do Rosji.

Żaden z nich nie znalazł się wśród 23 zawodników, których wytypował selekcjoner. Wśród wybrańców Deschampsa, oprócz dobrze znanych nazwisk występujących regularnie w kadrze w ostatnich miesiącach i latach, jest jedna niespodzianka. To Steven Nzonzi z Sevilli, powołany w listopadzie, ale w marcu już nie. Selekcjoner wybrał go kosztem Rabiota z PSG, uznając, że jest bardziej wszechstronny, może grać również jako defensywny pomocnik przed środkowymi obrońcami, a wiadomo, że zawodnik PSG niezbyt dobrze czuje się na tej pozycji i w trakcie sezonu wielokrotnie dawał do zrozumienia, że woli grać bardziej ofensywnie.



Warte odnotowania jest także miejsce dla Thauvina i Fekira. Ich powołanie nie było takie oczywiste, ale obydwaj spisywali się bardzo dobrze szczególnie w lidze.



W bramce nie ma niespodzianek. W obronie Deschamps zdecydował się na Lucasa Hernandeza, a nie na Lucasa Digne’a. Po kontuzji Laurenta Koscielny'ego, wzrosły notowania Adila Ramiego, który wskoczył do reprezentacji jako ten czwarty środkowy obrońca. Na boku defensywy trener ciągle ufa, że Djibril Sidibé i Benjamin Mendy wrócą do niedawnej dyspozycji sprzed kontuzji, a Mathieu Debuchy, mimo dobrej dyspozycji w ostatnich tygodniach, przegrał rywalizację z bardziej wszechstronnym Benjaminem Pavardem ze Stuttgartu.

W pomocy, w zależności od ustawienia, pewnie miejsce mają Matuidi, Pogba i Kante. Natomiast w ataku, w którym Francuzi mają duży kłopot bogactwa, do Griezmanna, Mbappe i Girouda zostali dokooptowani Fekir, Thauvin i Dembélé. Przypomnijmy, że Didier Deschamps opóźnił podanie listy 23 powołanych na mundial ze względu na środowy finał Ligi Europy. Najwyraźniej kontuzja Payeta, który musiał zejść już na początku meczu, okazała się poważna, bo nie ma go nawet wśród potencjalnych zmienników.

Bramkarze: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola.

Obrońcy: Adil Rami, Presnel Kimpembe, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Benjamin Pavard, Djibril Sidibé, Benjamin Mendy, Lucas Hernandez.

Pomocnicy: Blaise Matuidi, N’Golo Kanté, Steven Nzonzi, Paul Pogba, Corentin Tolisso, Thomas Lemar.

Napastnicy: Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Florian Thauvin, Ousmane Dembélé, Nabil Fekir.

Ewentualni zmiennicy (w rezerwie, na wypadek kontuzji): Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Benoît Costil, Mathieu Debuchy, Lucas Digne, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Adrien Rabiot, Mamadou Sakho, Moussa Sissoko, Kurt Zouma.

RP