MŚ Rosja 2018. Kolumbijczycy tonują nastroje: Musimy twardo stąpać po ziemi

Kolumbia, która będzie rywalem Polski w grupie H mistrzostw świata w Rosji, wysłała drużynie Adama Nawałki ostrzeżenie i wygrała z Francją w Paryżu 3-2. - Nie możemy dać się ponieść po tej wygranej - powiedział James Rodriguezs, lider kolumbijskiej kadry i kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium.

Osiągnięcie kolumbijskich piłkarzy imponuje tym bardziej, że jako pierwsi stracili dwie bramki, a i tak potrafili odrobić straty z nawiązką. Dla Kolumbii było to pierwsze w historii zwycięstwo nad Francją.

- Miło wygrać taki mecz. Francja to trudny przeciwnik. To jeden z faworytów mistrzostw świata - powiedział James Rodriguez, który asystował przy dwóch pierwszych bramkach dla reprezentacji Kolumbii.

- Ale nie możemy dać się ponieść. Wciąż wiele nam brakuje. Najważniejsze jest, żeby dobrze przygotować się do meczów w czerwcu. Nie denerwowaliśmy się. Wszyscy wiedzieliśmy, że radzimy sobie nieźle. Graliśmy gorzej w pierwszych dwudziestu minutach, ale mamy zawodników, którzy potrafią grać przeciwko rywalowi z najwyższej półki. Nie musimy się nikogo bać - podkreślił kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium.



Napastnik Radamel Falcao, który na co dzień gra w tym samym klubie co Kamil Glik, strzelił wyrównującego gola w 62. minucie i też studził nastroje po meczu.

- Chcieliśmy osiągnąć dobry wynik. To coś historycznego. Pierwszy raz pokonaliśmy Francję. To dla nas ważne, bo w ten sposób się konsolidujemy, ale musimy myśleć, że nic jeszcze nie osiągnęliśmy. Musimy zachowywać równowagę, bo głównym celem są mistrzostwa świata - podkreślił piłkarz AS Monaco.

