MŚ Rosja 2018. Kolumbijczyk Sanchez: Kluczem do zwycięstwa z Francją było nastawienie mentalne

Kluczem do naszego zwycięstwa z Francją było nastawienie mentalne - mówi Carlos Sanchez, jeden z najlepszych kolumbijskich zawodników tego spotkania, choć dopiero w drugiej połowie. Podopieczni trenera Jose Pekermana tak długo świętowali w szatni, że do dziennikarzy wyszli dopiero przed pierwszą w nocy, niemal dwie godziny po ostatnim gwizdku.

Carlos, jakie to uczucie - wygrać z Francją, jednym z faworytów mundialu i to na jej terenie?

- Piękne... Nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego. Zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie przy żywiołowo dopingującej publiczności. Aż chce się grać jak najczęściej w takich meczach. Choć do przerwy, trzeba przyznać, mieliśmy trochę problemów. Dopiero w drugiej połowie naprawiliśmy wszystkie błędy. Dlatego generalne wrażenie jest wręcz znakomite.

Co się stało, że nagle obraz gry tak się zmienił?

- Zaczęliśmy grać bardziej agresywnie i ofensywnie. Stwarzaliśmy groźne sytuacje, które - jak się okazało - przyniosły skutek.

Jakie znaczenie ma to zwycięstwo w kontekście przygotowań do mundialu?

- Myślę, że ogromne i nie tylko z tego powodu, że we Francji - historyczne. Przede wszystkim pozwoli nam nabrać jeszcze większego zaufania do gry z mocnymi przeciwnikami. Choć nasze nastawienie jest też takie, że nie należy tego przeceniać, bo to był jednak mecz towarzyski. Ale dla wyrobienia większej pewności siebie - na pewno ważny.

Co było kluczem do wygranej?

- Myślę, że nastawienie mentalne. Wiedzieliśmy, co chcemy grać i nie poddaliśmy się nawet przegrywając dwiema bramkami.

Z Paryża Remigiusz Półtorak