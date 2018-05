MŚ Rosja 2018. Korupcyjny skandal z udziałem sędziego

Na niecały miesiąc przed rozpoczęciem mundialu w Rosji jeden z sędziów, który miał prowadzić mecze w turnieju, został zatrzymany i zostanie dożywotnio zdyskwalifikowany. Chodzi o arbitra z Arabii Saudyjskiej Fahada Al Mirdasiego - poinformowały lokalne władze piłkarskie.

Do skandalu doszło przed finałem Pucharu Króla pomiędzy Al Ittihad a Al Faisaly. 32-letni sędzia skontaktował się z Hamadem Al-Senaiem, szefem Al Ittihad, z pomysłem ustawienia wyniku meczu. Prezes klubu natychmiastowo przekazał wiadomość o tym zdarzeniu do kierownictwa federacji, które poinformowało organy ścigania.

Al Mirdasi, który jest na liście międzynarodowych sędziów FIFA od 2011 roku i prowadził mecze w ubiegłorocznym Pucharze Konfederacji, został zatrzymany przez policję i przyznał się do zarzutów próby wymuszenia łapówki.

W przeddzień meczu skompromitowanego sędziego zastąpił znany angielski arbiter Mark Clattenburg z przeszłością w Premier League, który od ubiegłego roku jest szefem wydziału sędziów saudyjskiej federacji.

Tamtejsze futbolowe władze wezwały Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA) do nałożenia dożywotniej dyskwalifikacji na Al Mirdasiego, a co za tym idzie do usunięcia go z listy arbitrów na mistrzostwa świata w Rosji.

Al Ittihad wywalczyło trofeum zwyciężając po dogrywce 3-1. Drużyna Al Faisaly doprowadziła do niej strzelając gola na 1-1 w 92. minucie meczu.

