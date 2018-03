MŚ Rosja 2018. Martial i Pogba poprowadzili Francję do wygranej

Reprezentacja Rosji przegrała z Francją 1-3 (0-1) w towarzyskim meczu rozegranym we wtorek w Sankt Petersburgu. "Trójkolorowych" do zwycięstwa poprowadzili dwaj piłkarze Manchesteru United: autor dwóch goli Anthony Martial i Paul Pogba, który do zdobytej bramki dołożył asystę.

Zdjęcie Anthony Martial i Władimir Granat /Getty Images

We wtorek w Sankt Petersburgu zmierzyły się dwa zespoły, które trzy dni wcześniej zanotowały bardzo nieudane występy. Rosja nie była bowiem w stanie nawiązać rywalizacji z Brazylią w przegranym 0-3 spotkaniu, a Francja niespodziewanie uległa Kolumbii 2-3, chociaż jeszcze po 26 minutach prowadziła 2-0.

Szkoleniowiec "Sbornej" Stanisław Czerczesow dokonał pięciu zmian w wyjściowym składzie i przynajmniej w pierwszej połowie wniosły one sporo ożywienia w grę gospodarzy tegorocznego mundialu. W 15. minucie kombinacyjną akcję gospodarzy mógł na gola zamienić Fiodor Smołow, lecz jego strzał lewą nogą z 11 metrów obronił Hugo Lloris.

"Trójkolorowi" rozkręcali się bardzo powoli i pierwszą dogodną sytuację stworzyli sobie dopiero w 27. minucie. Było w niej trochę przypadku, ale ostatecznie piłka spadła na nogę ustawionego na 10. metrze Anthony'ego Martiala. Napastnik Manchesteru United uderzył z powietrza, lecz uczynił to blisko środka bramki i z interwencją zdążył Andriej Łuniew.

Zastępujący Igora Akinfiejewa golkiper nie był już jednak w stanie zapobiec utracie gola w 40. minucie. Precyzyjnym prostopadłym podaniem w pole karne popisał się wtedy Paul Pogba, a Mbappe na dużej szybkości najpierw nawinął Romana Neustadtera, po czym płaskim strzałem posłał piłkę tuż obok nogi rosyjskiego bramkarza.

Bardzo mocno krytykowany w ostatnich tygodniach Pogba był we wtorek szczególnie zmobilizowany, by pokazać się jak z najlepszej strony. W 49. minucie Francuz bardzo mocno okazywał radość ze strzelonego gola, a drugą bramkę dla "Trójkolorowych" zdobył pięknym strzałem z rzutu wolnego z około 22 metrów.

Trzy minuty później pomylił się sędzia Gediminas Mazeika. Litewski arbiter nie zauważył bowiem tego, że Neustadter kopnął w obrębie pola karnego Mbappego i zamiast wskazać na 11. metr, to pokazał napastnikowi gości żółtą kartkę za próbę wymuszenia rzutu karnego.

Dwubramkowe prowadzenie zadowoliło Francuzów i ostatnie pół godziny meczu ponownie należało do Rosjan. W 60. minucie Smołowowi i Władimirowi Granatowi nie udało się co prawda jeszcze pokonać Llorisa, ale w 68. minucie pierwszemu z wymienionych Rosjan w końcu udało się znaleźć sposób na golkipera Tottenhamu. Smołow wykorzystał wtedy zagranie wzdłuż bramki od Igora Smolnikowa i strzałem z bliskiej odległości pokonał Llorisa. Szkoleniowiec "Trójkolorowych" Didier Deschamps będzie miał zapewne w tej sytuacji duże pretensje do wprowadzonego dwie minuty wcześniej Corentina Tolisso, który odpuścił krycie rosyjskiego napastnika.

Do końca wielką ochotę do gry miał jednak Mbappe i to właśnie on w 83. minucie ustalił wynik spotkania na 3-1 dla gości. Ten błyskotliwy napastnik raz jeszcze bezlitośnie ograł bezradnego w pojedynkach jeden na jeden Neustadtera, po czym uderzył na bramkę. Jego strzał powinien obronić Łuniew, ale piłka po rękach rosyjskiego golkipera i jednocześnie pomiędzy jego nogami wpadła do siatki.

Rosja - Francja 1-3 (0-1)

Bramki: 0-1 Kylian Mbappe (40.), 0-2 Paul Pogba (49.), 1-2 Fiodor Smołow (68.), 1-3 Anthony Martial (83.).

