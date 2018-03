MŚ Rosja 2018. Messi krytykowany za absencję w meczu Hiszpania - Argentyna

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki nigdy nie ucieknie od porównań z drugim panem, który Ballon d'Or odebrał pięć razy. Tym razem Leo Messiemu dostało się za to, że z powodu kontuzji nie zagrał w towarzyskim meczu z Hiszpanią. - Gdyby Cristiano Ronaldo był na jego miejscu, to na pewno pojawiłby się na murawie - kapitana reprezentacji Argentyny krytykował Hugo Gatti, były bramkarz "Albicelestes".

Zdjęcie Cristiano Ronaldo (z lewej) i Lionel Messi /Eurosport

Problemy mięśniowe zabrały Messiemu występ w piątkowej rywalizacji z Włochami, lecz - idąc oczywiście za doniesieniami zagranicznych mediów - można było mieć pewność, że kilka dni później przeciwko klubowym kolegom z Barcelony oraz rywalom z La Ligi wystąpi. Nic z tego, we wtorek znów odezwał się mięsień przywodziciel i lider wicemistrzów świata w loży VIP-owskiej Wanda Metropolitano bezradnie przyglądał się temu, jak jego reprezentacyjni koledzy dostają od Hiszpanów sześć bramek, a sami zdobywają tylko jedną.

Po tych wydarzeniach w hiszpańskich mediach siły nabrała teoria o tym, że "La Pulga Atomica" po prostu wolał się na sparingowe mecze oszczędzać, zwłaszcza mając przed sobą kluczową część sezonu klubowego, w którym FC Barcelona może zdobyć potrójną koronę. Do zwolenników tej teorii należy Gatti, charyzmatyczny 73-latek, który bronił bramki Argentyńczyków między 1966 i 1977 rokiem.

Sędziwy pan, za czasów kariery nazywany "El Loco", pokazał, że temperamentu nie stracił i w dyskusji na temat stanu zdrowia Messiego wyciągnął najbardziej oczywisty, ale też najbardziej bolesny argument. Argument ciągłej rywalizacji z Ronaldo.



- Leo nie lubi sparingów. To wiemy wszyscy. Trudno mi stwierdzić, czy odpuścił mecz z Hiszpanią, ale pamiętajmy, że hiszpańska i argentyńska publika przyszła na stadion, żeby obejrzeć go w akcji. Nie po to, aby zobaczyć reprezentację - surowo oceniał na antenie programu telewizyjnego "El Chiringuito". - Leo bez dwóch zdań powinien w tym meczu wystąpić. Cristiano na pewno by w nim wystąpił - przywoływał portugalskiego supergwiazdora.

Gatti miał także okazję wypowiedzieć się na temat tego, jaki wpływ na wybór reprezentantów Argentyny ma jej najlepszy piłkarz. - Nie wydaje mi się, aby Leo ustalał z kim i kiedy chce grać w biało-błękitnych barwach. To nie w jego typie - odpowiedział krótko.