MŚ Rosja 2018. Messi przed końcem kariery chcę być piłkarzem Newell's Old Boys

Jeden z najlepszych piłkarzy na świecie Argentyńczyk Lionel Messi zapowiedział, że przed zakończeniem kariery chciałby grać w Newell's Old Boys. Z tym klubem z Rosario trenował jako dziecko. Od początku seniorskiej kariery 30-letni napastnik broni barw Barcelony.

Pięciokrotny laureat "Złotej Piłki" przeniósł się do Barcelony w wieku 13 lat. Jego obecny kontrakt z zespołem mistrza Hiszpanii obowiązuje do 2021 roku.

"Z czasem jestem coraz bardziej pewny, że Barcelona będzie moim jedynym klubem w Europie. Ale zawsze powtarzałem, że chciałbym też kiedyś wziąć udział w rozgrywkach klubowych w Argentynie. Nie wiem, czy do tego dojdzie, ale ciągle mam to z tyłu głowy" - powiedział Messi na antenie telewizji El Trece.

Jak dodał, jego epizod w argentyńskim klubie trwałby co najmniej sześć miesięcy.

"Oczywiście musiałaby to być ekipa Newell's, żadna inna" - podkreślił.

W najbliższych tygodniach Messi weźmie udział w mistrzostwach świata w Rosji. Argentyna trafiła do grupy D z Chorwacją, Islandią i Nigerią. Kapitan "Albicelestes" miał możliwość reprezentowania Hiszpanii, ale nie żałuje swojej decyzji, mimo że w 2010 roku cieszyłby się ze zdobycia tytułu mistrza świata z tą drużyną.

"Ani na chwilę nie przyszło mi do głowy. Któregoś dnia rozmawiałem z kolegą, który powiedział mi, że gdybym wybrał Hiszpanię, byłym już mistrzem świata. Ale to nie byłoby to samo. Triumf w mundialu z Argentyną - to byłoby coś niezwykłego" - dodał.

Messi zdobył już niezliczone trofea z Barceloną, w której pobił też wiele indywidualnych rekordów, ale z drużyną narodową nie wygrał żadnego istotnego turnieju. Przed czterema laty w MŚ w Brazylii "Albiceleste" przegrali w finale z Niemcami 0-1 po dogrywce, dwukrotnie ulegli też Chile po rzutach karnych w finałach Copa America w 2015 i 2016 roku.

"Messi musi wznieść Puchar Świata. Futbol jest mu to winny" - mówił niedawno selekcjoner Argentyny Jorge Sampaoli.