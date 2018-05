MŚ Rosja 2018. Mourinho: Z Ronaldo nie ma rzeczy niemożliwych dla Portugalii

Portugalski trener Manchesteru United Jose Mourinho uważa, że dla piłkarskiej reprezentacji jego kraju, z Cristiano Ronaldo w składzie, nie będzie rzeczy niemożliwych w zbliżających się mistrzostwach świata w Rosji.

33-letni Ronaldo wywalczył z reprezentacją mistrzostwo Europy 2016 we Francji, a z Realem Madryt może wkrótce wygrać po raz trzeci z rzędu Ligę Mistrzów (26 maja finał w Kijowie z Liverpoolem).

"Portugalia ma interesujący skład" - przyznał Mourinho w rozmowie z ESPN Brazil.

Z jego wypowiedzi wynika jednak, że ewentualny sukces rodaków zależy w dużej mierze od gwiazdy Realu Madryt. "Bez Cristiano mogłoby to być niemożliwe. Ale z nim w składzie nic nie będzie niemożliwe" - stwierdził słynny trener.

Były szkoleniowiec m.in. FC Porto, Chelsea, Interu Mediolan i Realu Madryt został zapytany również o szanse Argentyny, która na mistrzostwo świata czeka od 1986 roku.

"Uważam, że bez Lionela Messiego Argentyna nie byłaby pretendentem. Ale z nim będzie jednym z faworytów turnieju" - stwierdził 55-letni szkoleniowiec.

Mourinho zwrócił uwagę na siłę reprezentacji Brazylii.

"Bardzo podoba mi się struktura reprezentacji Brazylii, jej taktyka i mentalność. To mieszanka naturalnego talentu Brazylijczyków z poważnym podejściem taktycznym, fizycznym. To zespół zdolny do skutecznej obrony, z odpowiednim wsparciem. A z przodu są Willian, Neymar, Philippe Coutinho i Gabriel Jezus... Wszyscy gracze o wyjątkowych umiejętnościach" - podkreślił Mourinho.

Mistrzostwa świata w Rosji rozpoczną się 14 czerwca.

Portugalia trafiła do grupy B, z Hiszpanią, Marokiem i Iranem. Argentyna wystąpi w D - z Islandią, Chorwacją i Nigerią, natomiast Brazylia w grupie E - ze Szwajcarią, Kostaryką i Serbią.