MŚ Rosja 2018. Niemcy - Brazylia 0-1 w meczu towarzyskim

Dla reprezentacji Brazylii to był chyba jeden z ważniejszych meczów towarzyskich w historii. Podopieczni Tite chcieli choć trochę zmazać plamę sprzed prawie czterech lat. Wtedy na mundialu przed własną widownią przegrali z Niemcami w półfinale 1-7. We wtorek w Berlinie pokonali naszych aktualnych mistrzów świata 1-0. Gola strzelił Gabriel Jesus.

Poprzednie spotkanie obu zespołów pamiętają chyba nie tylko wszyscy kibice Niemiec i Brazylii. To, co stało się w półfinale mistrzostw świata z 2014 roku, zapisało się w historii piłki nożnej. Ekipa "Canarinhos", która była wtedy gospodarzem mundialu, w walce o finał przegrała z naszymi zachodnimi sąsiadami 1-7. Już do przerwy Niemcy prowadzili 5-0. Po spotkaniu w Belo Horizonte ich obrońca Mats Hummels przyznał, że przed zmianą stron razem z kolegami ustalili, aby nie upokarzać więcej drużyny, którą wtedy trenował Luiz Felipe Scolari. Gospodarze honorowego gola przy wyniku 0-7 strzelili jednak dopiero w 90. minucie, a jego autorem był Oscar.

Teraz, prawie cztery lata po tamtych wydarzeniach, wiele się zmieniło. Brazylia to już zupełnie inna drużyna niż wtedy.

W ekipie jest mnóstwo nowych zawodników, a selekcjoner Tite stworzył naprawdę znakomitą drużynę. Za jego kadencji, która trwa od czerwca 2016 roku, Brazylijczycy przegrali tylko jedno spotkanie. W czerwcu zeszłego roku w meczu towarzyskim jego podopieczni ulegli u siebie 0-1 Argentynie.

We wtorek na Stadionie Olimpijskim w Berlinie od samego początku widać było, że "Canarinhos" czują się bardzo dobrze. Biegali szybciej od gospodarzy i świetnie grali pressingiem. Znakomicie także podwajali krycie. Niemcy praktycznie cały czas mieli problem z rozgrywaniem piłki.

Z każdą kolejną akcją brazylijska ekipa stwarzała coraz to groźniejsze sytuacje. W 37. minucie świetną okazję miał Gabriel Jesus. Zawodnik Manchesteru City wymanewrował dwóch niemieckich obrońców. Strzelił bardzo mocno, ale piłka przeleciała nad bramkę bronioną przez Kevina Trappa.

Chwilę później, napastnik zespołu lidera Premier League już się nie pomylił. Jesus wykorzystał świetnie dośrodkowanie Williana z prawej strony. W strzeleniu gola bardzo pomógł mu Trapp. Piłka po jego mocnym uderzeniu głową trafiła prosto w niego, ale rezerwowy bramkarz Paris Saint-Germain praktycznie sam wbił sobie piłkę do siatki.

Selekcjoner Niemców Joachim Loew nie może od września zeszłego roku nie może korzystać z Manuela Neuera. Zawodnik Bayernu dopiero teraz wraca do treningów po poważnej kontuzji stopy. Trudno powiedzieć, czy wróci do formy na mundial w Rosji. Na szczęście trenera w odwodzie jest jeszcze Marc-Andre ter Stegen z FC Barcelona.

Po zmianie stron Brazylijczycy nadal dobrze kontrolowali wydarzenia na murawie. Znakomicie skracali pole gry przeciwnikom. Niemcy próbowali coś zrobić, ale nie byli specjalnie przekonujący.

Goście stworzyli kolejną dobrą okazję w 55. minucie. Mocno strzelał Paulinho. Kopnięcie byłego piłkarz ŁKS Łódź tym razem Trapp pewnie obronił. W ostatnich 30 minutach niemieccy zawodnicy próbowali coś zrobić, ale byli bezsilni.

Na początku drugiej połowy kontuzji doznał środkowy obrońca Niemców Jerome Boateng. Gracz Bayernu przebywał jeszcze na murawie przez kilkanaście minut.

Brazylijczycy bez wątpienia zasłużyli na zwycięstwo. Grali pewnie i praktycznie ani razu nie dali gospodarzom możliwości do strzelenia gola. Niemcy nie mieli żadnego groźnego strzału. Nic dziwnego, że kibice pożegnali ich gwizdami.

Podczas mistrzostw świata w Rosji podopieczni Loewa zagrają w grupie F. Mistrzowie świata zmierzą się tam z Koreą Południową, Meksykiem i Szwecją. Brazylia zaprezentuje się w grupie E. Jej przeciwnikami będą Kostaryka, Szwajcaria i Serbia.

Niemcy – Brazylia 0-1 (0-1)

Bramka: Gabriel Jesus (37.)

