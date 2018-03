MŚ Rosja 2018. Niemcy zadowoleni z siebie? Bierhoff: Nic z tego, trzeba reform

Niemcy to mistrzowie świata i faworyci do obrony tytułu w Rosji. Zespół Joachima Loewa wygrał rok temu Puchar Konfederacji, a drużyna U-21 zdobyła mistrzostwo Europy. Wiele federacji mogłoby pozazdrościć Niemcom poziomu szkoleniowego, ale oni uważają, że ciągle jest coś do zrobienia. Nie możemy zostać w tyle - uważa Olivier Bierhoff, menedżer reprezentacji Niemiec.

Po mediach społecznościowych krąży grafika z nazwiskami w szerokiej kadrze Niemców. Wynika z niej, że Joachim Loew mógłby stworzyć przynajmniej dwie drużyny, które wystąpiłyby w fazie pucharowej mundialu w Rosji. Mistrzowie świata mają ogromny potencjał i jest to efekt reform, jakie lokalny związek przeprowadził w porozumieniu z klubami Bundesligi po okresie beznadziejnych wyników na przełomie wieku. Reforma kosztowała 80 mln euro.

Menedżer reprezentacji Niemiec, były znakomity niemiecki napastnik, Olivier Bierhoff stwierdził, że system szkolenia skończony nigdy nie będzie. To ciągła praca i dostosowywanie się do zmieniających się warunków.

- Jestem przekonany, że wykonuje się w niemieckiej piłce dobrą pracę, jesteśmy zwycięzcami Pucharu Konfederacji, wygraliśmy Euro U-21, jednak nie możemy patrzeć tylko na tę generację - powiedział 49-latek.

- Musimy patrzeć na rozwój. Nie trzeba być ekspertem, by widzieć, że musimy wykonać następny wielki krok. Ten krok musimy zrobić zjednoczeni. Musimy mieć możliwość szybszego reagowania. Musimy dawać trenerom informacje, wskazówki jak reagować na określone sprawy - mówił.



Dyskusję na temat szkolenia wywołał przed marcowymi meczami towarzyskimi selekcjoner Loew, który stwierdził, że kluby zaczęły za mocno stawiać na szkolenie w destrukcji, a nie na to, co zrobić, jak się posiada piłkę. Doświadczony 58-letni szkoleniowiec , pracujący samodzielnie z niemiecką kadrą od 2006 roku, ostrzegł, że taka tendencja odbije się w przyszłości na grze drużyny narodowej.

- Duży nacisk kładzie się na pracę w grze bez piłki, jest dużo systemów, wszyscy je znają na pamięć, ale może zaniedbaliśmy nieco aspekty indywidualne. Ważne jest, aby inwestować w futbol, a nie w transfery - podkreślił Bierhoff.

W piątek Niemcy sprawdzą się w sparingu z Hiszpanią, a cztery dni później zmierzą się Brazylią. W mistrzostwach świata obrońcy tytułu zagrają w grupie F z Meksykiem, Koreą Południową i Szwecją.

