MŚ Rosja 2018. Niepokój w sprawie Harry'ego Kane'a niepotrzebny

Niewielu ludzi może powiedzieć na temat Harry'ego Kane'a tak wiele. Mauricio Pochettino jest pewny, że napastnik Tottenhamu będzie „fizycznie i mentalnie gotowy” na mistrzostwa świata. Angielski zawodnik będzie kluczowym piłkarzem reprezentacji w trakcie rosyjskiego mundialu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 2017 – rok Harry’ego Kane’a Eurosport

Kolejny świetny sezon w wykonaniu Harry'ego Kane'a powstrzymała marcowa kontuzja stawu skokowego. 24-letni napastnik wrócił na początku kwietnia i powoli osiąga coraz wyższą formę. Malkontenci jednak zaczęli dostrzegać niedociągnięcia w jego grze. W spotkaniu ze Stoke City strzelił gola, ale wielu uważało, że nie dotknął on piłki po dośrodkowaniu Christiana Eriksena. Po odwołaniu się Tottenhamu, bramkę zaliczono snajperowi.

Reklama

Następnie w półfinale Pucharu Anglii z Manchesterem United Kane zaprezentował się bardzo słabo. Zdaniem ekspertów Chris Smalling nie pozwolił mu w meczu na nic. Media podały, że najskuteczniejszy piłkarz minionego roku w Europie był zdenerwowany dwoma incydentami. Odpowiedział w idealny sposób. W poniedziałek strzelił gola Watfordowi, a „Spurs” wygrali gładko 2-0. Dogonienie Mohameda Salaha jest praktycznie niemożliwe, co oznacza, że trzecia z rzędu korona króla strzelców oddala się.

W obronę, jak na trenera przystało, napastnika wziął Mauricio Pochettino. Argentyński szkoleniowiec spytany, czy Kane będzie gotowy na mundial, krótko odpowiedział, że „oczywiście”. - To silny chłopak, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Jestem pewny, że w klubie i reprezentacji pokaże na, co go stać. Na mistrzostwach świata będzie w dobrej formie - dodał.

- Harry musi poprawić swoją grę, ale jestem szczęśliwy. Co tu dużo mówić. 150 spotkań i 105 bramek, co więcej mogę powiedzieć? To znakomity napastnik - ocenił Pochettino.

fira