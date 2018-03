MŚ Rosja 2018. Plan Messiego na sukces na mundialu

Leo Messi nie zagrał w piątkowym meczu reprezentacji Argentyny z Włochami, wygranym przez Albicelestes 2-0. Jak donosi sportowy portal diariogol.com okazuje się, że to efekt opracowanego planu. Napastnik Barcelony ma wiosną się nie przemęczać, aby latem na mistrzostwach świata być w jak najlepszej formie.

„Pchła” w trakcie mundialu skończy 31 lat. Najlepszy piłkarz świata zdaje sobie sprawę, że to może być ostatnia szansa na odegranie kluczowej roli na mistrzostwach i zdobycie upragnionego złotego medalu. Tego wymaga od niego cały naród, a Messi jest zdeterminowany, by oczekiwaniom rodaków sprostać. Argentyńczyk porozumiał się z trenerami reprezentacji oraz Barcelony i wiosną dostanie sporo czasu na odpoczynek i regenerację.

Możliwość taka pojawiła się, gdyż w lidze „Duma Katalonii” na dziewięć kolejek przed końcem rozgrywek ma już 11 punktów przewagi nad wiceliderem Atletico i 15 więcej niż odwieczny rywal, Real. W związku z tym w meczach, w których Barca będzie zdecydowanym faworytem, Messi zasiądzie na ławce rezerwowych. Choć Argentyńczyk jest liderem strzelców i ma szansę na koronę dla najskuteczniejszego napastnika, a nawet na „Złotego buta” dla najlepszego strzelca lig europejskich, priorytetem dla niego jest odpowiednie przygotowanie do mundialu.

Messi ma być także oszczędzany na najważniejsze mecze Ligi Mistrzów. Tych zostało Barcelonie maksymalnie pięć (w przypadku awansu do finału). Co ciekawe o planach Messiego wie już Cristiano Ronaldo, który rozpoczął pościg za odwiecznym rywalem w klasyfikacji ligowych strzelców. Portugalczyk w ostatnich trzech meczach strzelił osiem goli, w sumie ma ich już 22, trzy mniej od Argentyńczyka.

W plan Messiego zaangażował się również Jorge Sampaoli. Trener reprezentacji Argentyny nie wystawił swojego asa w piątkowym meczu towarzyskim z Włochami. Rozważa również posadzenie go na ławce we wtorkowym hitowo zapowiadającym się starciu z Hiszpanią. Przed mundialem Argentyna zagra już tylko trzy towarzyskie mecze. Choć Sampaoli ma mało czasu, aby odpowiednio zgrać drużynę, póki co stosuje zasłonę dymną. Prawdziwą twarz zespół ma pokazać dopiero w czerwcu na mistrzostwach w Rosji.

