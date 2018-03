MŚ Rosja 2018. Portugalia - Holandia 0-3 w meczu towarzyskim

Mistrzowie Europy z Portugalii ulegli 0-3 Holandii w poniedziałkowym spotkaniu towarzyskim rozegranym w Szwajcarii. Przez ostatnie pół godziny Portugalczycy grali w dziesięciu po czerwonej kartce dla Joao Cancelo. W zespole Holandii zadebiutował Justin Kluivert, syn Patricka, byłego znakomitego napastnika Oranje, Ajaksu, Milanu i FC Barcelona.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo /Getty Images

Holendrzy, którzy w piątek przegrali w Amsterdamie z Anglią 0-1, rozstrzygnęli mecz w pierwszej połowie. Spotkanie toczyło się w sennej atmosferze na Stade de Geneve i to chyba uśpiło portugalski zespół, przyglądający się temu, jak rywale trafiają do siatki.

Zaczął Memphis Depay. 24-letni napastnik ofiarnym strzałem z pola karnego wykorzystał podanie Matthijsa de Ligta w 11. minucie. Później przypomniał o sobie doświadczony Ryan Babel, który podwyższył na 2-0 bardzo mocny strzałem głową. Trzecie trafienie uzyskał Virgil van Dijk, po świetnym inteligentnym strzale z bardzo dobrego zgrania piłki głową przez De Ligta.

Marzenia Portugalczyków o odrobieniu strat skończyły się po półgodzinie gry. Joao Cancelo trochę pechowo faulował, a sędzia Ruddy Buquet pokazał mu drugą żółtą kartkę. Jak na mecz towarzyski francuski arbiter postąpił chyba nazbyt surowo. Faul nie wynikał bowiem ze złośliwości. Czerwona kartka sprawiła, że jakiekolwiek emocje skończyły się na dobre.

Na wznowienie meczu trzeba było chwilę poczekać, bo na murawę wbiegło trzech kibiców, w tym karzeł, który pokazał otyły brzuch. Każdy z nich podbiegł do Cristiano Ronaldo, co wyraźnie irytowało największego gwiazdora mistrzów Europy, który był niezadowolony, że ochroniarze dopuścili do takiej sytuacji.

Gracz Realu Madryt na początku drugiej części gry świetnie złożył się do strzału głową, ale piłkę znakomicie obronił Jesper Cillessen. W końcówce przed szansą zdobycia honorowej bramki stanął Andre Silva. Gracz Milanu strzelał z trzech metrów, ale w ostatniej chwili piłkę zablokował rozgrywający dobre zawody De Ligt.

W 78. minucie selekcjoner reprezentacji Holandii Ronald Koeman wpuścił na murawę Justina Kluiverta, syna Patricka, byłego znakomitego napastnika holenderskiej kadry, a także Ajaksu, Milanu i FC Barcelona.

To pierwsza porażka portugalskiej drużyny od ośmiu meczów. Na mundialu w Rosji Portugalczycy zmierzą się w grupie B z Iranem, Marokiem i Hiszpanią. Holendrzy do turnieju nie awansowali.

Mecz towarzyski

Portugalia - Holandia 0-3 (0-3)

0-1 Depay (11.)

0-2 Babel (32.)

0-3 Van Dijk (45+2)

