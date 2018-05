MŚ Rosja 2018. Puchar Świata wylądował we Władywostoku

Puchar Świata, o który 32 reprezentacje będą walczyły od 14 czerwca do 15 lipca, wylądował we wtorek we Władywostoku. Potem odwiedzi niektóre rosyjskie miasta, gdzie rozegrane zostaną piłkarskie mistrzostwa świata.

Zdjęcie The FIFA World Cup trophy /Getty Images

"W trakcie globalnej podróży, która rozpoczęła się 22 stycznia, Puchar Świata gościł w 51 państwach na sześciu kontynentach. Ponad 330 tysięcy kibiców na całym świecie miało okazję zobaczenia tego oryginalnego trofeum z bliskiej odległości" - głosi oficjalny komunikat FIFA.

Puchar Świata przyleciał do Władywostoku na pokładzie prywatnego odrzutowca wraz z mistrzem świata z 2002 roku Brazylijczykiem Gilberto Silvą oraz rosyjską modelką Natalią Wodianową. Następnie będzie gościć w Nowosybirsku oraz w siedmiu miastach-gospodarzach mundialu: Jekaterynburgu, Samarze, Kazaniu, Niżnym Nowogrodzie, Rostowie nad Donem, Sankt Petersburgu i Moskwie. Trofeum nie odwiedzi Sarańska, Wołgogradu, Soczi i Kaliningradu. Kilka dni przed meczem otwarcia Rosja - Arabia Saudyjska (14 czerwca) trafi na stadion Łużniki.

Zanim znalazł się w Rosji, odwiedził 51 innych krajów. Tournee rozpoczęło się od stolicy Sri Lanki Kolombo, a zakończyło w japońskim mieście Shizuoka.