MŚ Rosja 2018. Salah jest "pewny" gry na mundialu

Kontuzja Mohameda Salaha w finale Ligi Mistrzów podzieliła piłkarski świata, ale największy niepokój wywołała u kibiców Liverpoolu oraz reprezentacji Egiptu. „Faraonowie” dopiero trzeci raz w historii awansowali do mistrzostw świata w Rosji i ewentualny brak bramkostrzelnego napastnika stanowiłyby poważną wyrwę w kadrze. Sam piłkarz jest jednak pewny swojej gry na mundialu.

Gdy po kontakcie z Sergio Ramosem Mohamed Salah upadł na murawę zamarli kibice Liverpoolu na całym świecie. Jeszcze większy niepokój zapanował nad Nilem, gdzie bardzo liczono na historyczny sukces reprezentacji podczas mistrzostw świata. Egipt na najważniejszą piłkarską imprezę awansował dopiero trzeci raz w historii, pierwszy raz od 28 lat, a będący w rewelacyjnej formie napastnik dawał nadzieję, że drużyna odniesie historyczne zwycięstwo w imprezie czterolecia.

Nic więc dziwnego, że kontuzja napastnika jest tematem numer jeden w północnoafrykańskich mediach. Z Salahem miał okazję długo porozmawiać prezes Egipskiego Związku Piłki Nożnej, który nieco uspokoił kibiców i wlał w ich serca nadzieje.

- Rozmawiałem z dumnym synem Egiptu na temat jego urazu. Jak się spodziewałem, okazał się jeszcze silniejszym piłkarzem niż przed kontuzją. On jest przekonany, że weźmie udział w rosyjskim turnieju - relacjonuje rozmowę w patetycznym tonie Abdelfattah Elsisi.

- Zapewniłem Mohameda, że stał się dumnym symbolem i ikoną Egiptu. Modlę się do Allaha za jego zdrowie, tak jak modli się ojciec za swojego syna. On jest pewny, że zdoła przygotować się do mistrzostw świata - dodał prezes federacji.

Salah od wtorku będzie leczony w Hiszpanii. Szanse na jego wykurowanie przed mundialem są spore, ponieważ uszkodzone więzadło barkowo-obojczykowe nie zostało zerwane.

W rozpoczynającym się 14 czerwca mundialu Egipt zmierzy się w grupie A z Urugwajem, Rosją oraz Arabią Saudyjską.