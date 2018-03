MŚ Rosja 2018. Silny Senegal też zagra towarzysko z Koreą Południową

Plan meczów kontrolnych "Lwów Terangi", naszego pierwszego rywala w finałach mistrzostw świat jest już do końca znany. W ostatnim sparingowym starciu przed spotkaniem z "Biało-Czerwonymi" w Moskwie 19 czerwca, Senegalczycy zagrają z Koreą Południową.

Jedenastka z Afryki Zachodniej, podobnie jak Polska, pieczołowicie przygotowuje się do nadchodzącego mundialu. Trwa już zgrupowanie "Lwów Terangi" przed dwoma marcowymi meczami towarzyskimi z Uzbekistanem w Maroku w piątek i cztery dni później z Bośnią i Hercegowiną we Francji.

Jak poinformowały piłkarskie władze Senegalu wiadomo też, z kim później w towarzyskich grach zmierzą się Senegalczycy. 31 maja zagrają z Luksemburgiem, a 8 czerwca z Chorwacją w Zagrzebiu. Ostatnim rywalem zespołu prowadzonego przez selekcjonera Aliou Cisse będzie Korea Południowa, nasz wtorkowy rywal na Stadionie Śląskim. Z zespołem z Azji "Lwy" zagrają 11 czerwca, a więc na niewiele ponad tydzień przed starciem z ekipa Adama Nawałki w pierwszym meczu MŚ grupy H.

Będzie to szóste starcie Senegalu i Korei Południowej. Na razie lepszy bilans ma zespół z Afryki, który trzy mecze wygrał, dwa zremisował, a raz przegrał.

Jeśli chodzi o sprawy kadrowe, to Aliou Cisse powołał na najbliższe mecze wszystkich najlepszych graczy, z Sadio Mane z Liverpoolu na czele. Do kadry wraca też doświadczony napastnik Mame Biram Diouf, który w tym sezonie dla angielskiego Stoke City zdobył w Premier League pięć bramek. Napastnicy to najsilniejsza broń naszych pierwszych rywali w finałach mundialu. Trener Cisse ma z przodu w czym wybierać.

Na mecze z Uzbekistanem i Bośnią powołanie dostał też lewy obrońcę Crystal Palace Pape Souare, który we wrześniu 2016 roku uległ w Anglii poważnemu wypadkowi samochodowemu. I choć w tym sezonie mało co gra, to teraz dostanie swoją szansę w kadrze.

Michał Zichlarz

Kadra Senegalu na mecze z Uzbekistanem oraz Bośnią i Hercegowiną:

Bramkarze: Abdoulaye Diallo (Rennes), Alfred Gomis (SPAL), Khadim Ndiaye (Horoya), Pape Seydou Ndiaye (Diaraf Dakar)



Obrońcy: Fallou Diagne (Metz), Papy Djilobodji (Dijon), Lamine Gassama (Alanyaspor), Kalidou Koulibaly (Napoli), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Pape Souare (Crystal Palace), Armand Traore (Cardiff City), Moussa Wague (Eupen)



Pomocnicy: Assane Diousse (St Etienne), Idrissa Gueye (Everton), Cheikh Kouyate (West Ham United), Alfred Ndiaye (Wolverhampton Wanderers), Pape Alioune Ndiaye (Stoke City), Cheikh Ndoye (Birmingham City), Henri Saivet (Sivasspor), Salif Sane (Hannover 98)



Napastnicy: Keita Balde (Monaco), Mame Biram Diouf (Stoke City), Moussa Konate (Amiens), Sadio Mane (Liverpool), Santy Ngom (Nantes), Mbaye Niang (Torino), Oumar Niasse (Everton), Diafra Sakho, Ismaila Sarr (obaj Rennes), Moussa Sow (Bursaspor).