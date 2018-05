MŚ Rosja 2018. Specjalne premie Brazylijczyków dopiero za finał

Zawodnicy reprezentacji Brazylii otrzymają specjalne premie finansowe za udział w rozpoczynających się 14 czerwca w Rosji piłkarskich mistrzostwach świata dopiero w przypadku awansu do finału. Zdobycie tytułu powiększy pulę nagród.

"Zmieniliśmy gruntowanie system nagradzania piłkarzy. Uznaliśmy go za nieidealny. Przewidywał on premie w przypadku odpadnięcia drużyny, np. w półfinale" - powiedział Edu Gaspar, menedżer drużyny narodowej, a w przeszłości zawodnik m.in. Arsenalu Londyn, który jednak nie chciał zdradzić dziennikarzom wysokości nagród pieniężnych.

Aktualnie Brazylijczycy trenują w ośrodku Cranja Comary w pobliżu Teresopolis w stanie Rio de Janeiro, skąd 27 maja odlecą do Londynu, gdzie odbędą ostatnie zgrupowanie przed mundialem. Dopiero tam do zespołu dołączą finaliści Ligi Mistrzów: Marcelo i Casemiro grający w Realu Madryt oraz Roberto Firmino z Liverpoolu.

Brazylia w fazie grupowej MŚ zmierzy się z Kostaryką, Serbią i Szwajcarią. W pierwszym meczu spotka się 17 czerwca z Helwetami.

"Canarinhos" jako jedyna w historii pięć razy zdobyła tytuł: w 1958, 1962, 1970, 1994 i 2002 roku oraz uczestniczyła we wszystkich edycjach mundialu.