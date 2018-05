MŚ Rosja 2018. Suarez dobrze wie, jak trudne zadanie stoi przed Salahem

Urugwaj zmierzy się z Egiptem w pierwszym spotkaniu mistrzostw świata w Rosji. Napastnik urugwajskiej kadry Luis Suarez ma nadzieję, że najlepszy piłkarz rywali Mohamed Salah zdąży wyleczyć kontuzję i zagra na mundialu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ Rosja 2018. Mohamed Salah przerwie słabą serię Egiptu? Wideo Eurosport

Urugwaj wpadł do grupy A, w której zagra z gospodarzami mistrzostw, Arabią Saudyjską oraz Egiptem. I to z tą ostatnią drużyną Urugwajczycy zainaugurują mundial w Rosji. Egipcjanie największe nadzieje na dobre wyniki pokładali w Mohamedzie Salahu, najlepszemu snajperowi Premier League w minionym sezonie, grającemu na co dzień w Liverpoolu.

Reklama

Ale plan ten posypał się po tym, jak Salah doznał kontuzji barku w finale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Występ 25-letniego zawodnika w rosyjskich mistrzostwach stoi pod znakiem zapytania. W przypadku Salaha trwa więc wyścig z czasem.

W bardzo podobnej sytuacji przed czterema laty i mundialem w Brazylii był Luis Suarez. Urugwajski napastnik przeszedł artroskopię kolana na 24 dni przed pierwszym meczem drużyny w mistrzostwach, ale po niewiarygodnie błyskawicznej rehabilitacji udało mu się zagrać już w drugim grupowym meczu przeciwko Anglikom, w którym zdobył dwie bramki dające zwycięstwo 2-1.

- Jeśli chodzi o Salaha, to nikt nie jest zadowolony, jeśli kogoś spotyka pech w meczu tuż przed mistrzostwami świata. On jest w tym momencie w trudnej sytuacji, ale ja zawsze powtarzam, że chcę grać przeciwko najlepszym, by udowodnić, że to Urugwaj jest lepszy - mówił Suarez na konferencji prasowej podczas zgrupowania kadry przed mundialem w Rosji.

Salah ma za sobą znakomity rok. W minionym sezonie Egipcjanin strzelił 44 gole we wszystkich rozgrywkach, z czego 32 w angielskiej lidze i ustanowił pod tym względem nowy rekord w dwudziestozespołowej Premier League.

kip

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mohamed Salah - nowy król Premier League Eurosport