MŚ Rosja 2018. Trener Kolumbii: Na pewno nie zlekceważymy polskiej drużyny

Czy po takim zwycięstwie jak z Francją w Paryżu (3-2), Kolumbia staje się głównym kandydatem do wygrania grupy na mundialu, a pozostałe drużyny, w tym Polska, powinny się jej obawiać? - zapytaliśmy po meczu trenera Jose Nestora Pekermana. - Absolutnie tak nie uważam. To ciągle bardzo wyrównana grupa i każdy zespół ma w niej szanse - odpowiedział "El Profesor".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybka kontra" - odcinek drugi, po meczu z Nigerią. Wideo INTERIA.TV MŚ Rosja 2018 MŚ Rosja 2018. Kolumbia wygrywa z Francją 3-2 w meczu towarzyskim

- Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w tym ostatnim okresie przed mundialem nie można niczego zaniedbać i trzeba cały czas pracować, aby jak najlepiej przygotować się do mistrzostw. Polska ma znakomitych zawodników, z tego co widziałem, prezentuje wysoki poziom, ale przede wszystkim zauważyłem determinację i motywację, aby po wielu latach dobrze zaprezentować się na tej najważniejszej imprezie - powiedział nam Pekerman.

Reklama

Jak dodał, przygotowując swoją ekipę do spotkania w Kazaniu na pewno polskiej drużyny nie zlekceważy.

Gdy jednak zadaliśmy pytanie, czy reprezentacja trenera Nawałki będzie najbardziej wymagającym rywalem dla Kolumbijczyków w pierwszej części mistrzostw świata, odpowiedź nie była już tak jednoznaczna.

- Trzeba sobie zdawać sprawę, że nie wszystko będzie zależało od meczu Kolumbia - Polska. Pozostałe spotkania mają takie samo znaczenie i są tak samo kluczowe, jeśli myślimy o tym, aby awansować do kolejnej rundy na mundialu - stwierdził kolumbijski selekcjoner.

Przypomnijmy, że po znakomitej drugiej części spotkania, Kolumbijczycy pokonali Francuzów w Paryżu 3-2 w towarzyskim meczu w ramach przygotowań do mistrzostw świata. Gole dla naszych rywali strzelili Muriel, Falcao oraz Quintero z rzutu karnego.

Podopieczni argentyńskiego selekcjonera Jose Pekermana zostają jeszcze do niedzieli we Francji, potem przenoszą się do Londynu, gdzie we wtorek zagrają kolejny sparing z innym finalistą mundialu - Australią.

Z Paryża Remigiusz Półtorak