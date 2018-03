MŚ Rosja 2018. Trener reprezentacji Belgii ostrzegł Toby'ego Alderweirelda

Szkoleniowiec reprezentacji Belgii Roberto Martinez ostrzegł obrońcę Toby'ego Alderweirelda, że grozi mu wypadnięcie z kadry narodowej na mistrzostwa świata w Rosji. To efekt problemów 29-latka z regularnymi występami w drużynie Tottenhamu.

Jeszcze w ubiegłym sezonie to właśnie od Alderweirelda ustawianie linii obrony rozpoczynał trener drużyny z północnego Londynu Mauricio Pochettino. Wszystko zmieniła jednak odniesiona w listopadzie przez Belga kontuzja mięśnia uda, gdyż pod jego nieobecność parę środkowych obrońców utworzyli bowiem inny Belg Jan Vertonghen i Kolumbijczyk Davinson Sanchez. Alderweireld powrócił do zdrowia w lutym, jednak od tego czasu tylko dwukrotnie wystąpił w barwach Tottenhamu, za każdym razem miało to miejsce w rozgrywkach Pucharu Anglii.

We wtorek Alderweireld rozegrał pełne 90 minut w wygranym przez reprezentację Belgii 4-0 meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej. Szkoleniowiec "Czerwonych Diabłów" Roberto Martinez ostrzegł jednak swojego podopiecznego, że wcale nie może on być pewien wyjazdu na mundial do Rosji.

- Każdy z piłkarzy musi rozegrać wystarczającą liczbę meczów. Być może dla niektórych z nich nie będzie to przez pozostałe siedem tygodni sezonu aż tak istotne, ale w przypadku Toby'ego jest to jednak kluczowe - powiedział hiszpański trener Belgów.

- Nawet teraz widać jednak u niego naturalną umiejętność czytania gry i likwidowania zagrożeń. Podczas zgrupowania prezentował się naprawdę dobrze, a w meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej bez problemu wytrzymał pełne 90 minut. Cieszy mnie szczególnie to, że w ostatnim kwadransie fizycznie wyglądał wciąż mocno - dodał Martinez.

Podczas rozpoczynającego się 14 czerwca mundialu Belgia w grupie G zmierzy się z Panamą, Anglią i Tunezją.

