MŚ Rosja 2018. VAR już prawie oficjalnie na mundialu

System VAR będzie używany podczas mistrzostw świata. Wkrótce zmiany dotyczące sędziowania mają zostać oficjalnie wprowadzone do przepisów. To kolejna technologia na MŚ po goal-line, która została wprowadzona cztery lata temu w Brazylii.

Zdjęcie VAR /PA Sport

Międzynarodowe forum stowarzyszeń piłkarskich (IFAB) "jednogłośnie zatwierdziło" wideopowtórki w czasie mundialu 2018. Formalnie dopisano system do przepisów. FIFA powinna wkrótce zaakceptować decyzję o zastosowaniu technologii i również dodać do swojego podręcznika z regułami gry. Najbliższa okazja ku temu będzie podczas kongresu w Kolumbii pod koniec marca. Potwierdził to także szef FIFA Gianni Infantino.

- Na dzisiaj asystenci zajmujący się VAR są częścią piłki nożnej. Mamy nadzieję, że podjęliśmy korzystną decyzję w tej sprawie, ponieważ podchodzimy do systemu powtórek wideo bardzo pozytywnie - stwierdził prezes światowej piłkarskiej centrali.

Technologia była testowana w późniejszych rundach pucharu Anglii a także w pucharze ligi w obecnym sezonie. Używano go również m.in. w Niemczech i Włochach. Gości również na spotkaniach Ekstraklasy.

Organizatorzy krajowych lig i pucharów myszą zatwierdzić poprawkę z IFAB, aby stworzyć możliwości wprowadzenia systemu. Mówi się jednak, że np. w Premier League nie ma planów, aby go używać go od następnego sezonu. Wiadomo już także, że sędziowie nie będą mieli oparcia w VAR także w europejskich pucharach, co potwierdził szef UEFA Aleksander Czeferin.