MŚ Rosja 2018. W Hiszpanii już znają mundialową jedenastkę kadry?

Krystalizuje się skład Hiszpanów na mistrzostwa świata w Rosji. Po bardzo dobrych w sparingach z Niemcami i Argentyną "AS" ma coraz mniej wątpliwości co do pierwszego składu "La Furia Roja" na mundial. "Jeżeli były jakieś znaki zapytania, to w marcu w większości przypadków zastąpiły je kropki" - pisze madrycki dziennik.

Zdjęcie Selekcjoner Hiszpanów Julen Lopetegui /Getty Images

Remis 1-1 z mistrzami świata po wyrównanym i intensywnym spotkaniu oraz rozgromienie 6-1 pozbawionych Leo Messiego wicemistrzów globu - tak prezentowały się dokonania Hiszpanów w ostatnich meczach, w których Julen Lopetegui mógł coś w prowadzonej przezeń drużynie zmieniać. Po sezonie zabierze reprezentantów na okres przygotowawczy, po drodze wybierze ostateczną wersję kadry złożoną z 23 zawodników, która najpierw rozegra towarzyskie spotkania ze Szwajcarią i Tunezją, by już później skupić się na imprezie roku.

Kto miał się zatem we wściekłoczerwonej koszulce sprawdzić, ten się już sprawdził. Nie powinno więc dziwić, że Lopetegui jest już praktycznie na finiszu selekcji mundialowej drużyny. Zwłaszcza tyczy się to podstawowego składu. Jeżeli porównać spotkania w Duesseldorfie i Madrycie, to pierwszy plac w obu starciach dostało aż dziewięciu piłkarzy.



Absolutnym pewniakiem w bramce jest David de Gea, stojący tuż przed nim kwartet złożony z Daniego Carvajala, Gerarda Pique, Sergio Ramosa i Jordiego Alby też jest kompletnie nie do ruszenia. Pięcioosobowy hiszpański środek pola powinni z kolei tworzyć obecni w wyjściowym składzie na Niemców i Argentynę Andres Iniesta i Isco, do tego towarzyszyć im będą ostatnio nieobecny na kadrze Sergio Busquets oraz David Silva, który zagrał tylko w Duesseldorfie. O piąte miejsce w linii pomocy powalczyć powinni Koke i Thiago Alcantara. Środkowym napastnikiem z kolei powinien być Rodrigo (od pierwszej minuty z Niemcami), Diego Costa (od pierwszej minuty z Argentyną) lub - jeżeli tylko wróci do optymalnej dyspozycji - Alvaro Morata.

"AS" zauważa, że znaki zapytania dotyczące składu reprezentacji są właściwie tylko dwa. Do dyspozycji są wspominane miejsca w pomocy i na szpicy. O wiele więcej wątpliwości wywołuje złożona z dwunastu zawodników ławka rezerwowych, ale zdaniem madryckiego dziennika wszystko będzie wyjaśniało się z dnia na dzień ostatniej części sezonu klubowego.

Hiszpanie mundial rozpoczną bardzo mocno, ponieważ w iberyjskich derbach zmierzą się z najlepszymi na Euro Portugalczykami. Stawką tego spotkania powinno być zwycięstwo w grupie B, ponieważ uzupełniają ją światowi przeciętniacy, czyli Maroko oraz Iran.