MŚ Rosja 2018. Wielki plac budowy w angielskiej kadrze przed mistrzostwami świata

Selekcjoner reprezentacji Anglii Gareth Southgate ma praktycznie same znaki zapytania w układaniu podstawowej jedenastki na mecz przeciwko Tunezji 18 czerwca w inauguracyjnym spotkaniu mistrzostw świata w Rosji. Pewne są tylko dwa nazwiska - Harry Kane z Tottenhamu i Kyle Walker z Manchesteru City. I to przy założeniu, że ten pierwszy zdąży wyleczyć kontuzjowaną kostkę.

Zdjęcie Jordan Pickford clears the ball as Joe Hart and Danny Welbeck watch on during an England training session at St Georges Park on March 20, 2018 in Burton-upon-Trent, England. /Getty Images

Reszta miejsc w samolocie do Rosji pozostaje do wzięcia. Towarzyskie mecze z Holandią w piątek i z Włochami w przyszły wtorek mają pomóc trenerowi Southgate'owi w dokonywaniu późniejszych wyborów. Największy ból głowy dotyczy obsady angielskiej bramki. Przez ostatnie lata niezagrożoną pozycję miał Joe Hart, który dalej jest w grze o miejsce w kadrze, ale w związku z gorszą formą pojawiła się szansa przed innymi zawodnikami.

Hart ma na koncie 75 występów w reprezentacji Anglii. Wystąpił w dziewięciu z dziesięciu meczów eliminacji, wpuścił tylko trzy gole, ale jego pozycja osłabła od chwili przyjścia do Manchesteru City trenera Pepa Guardioli. 30-latek usłyszał, że ma małe szanse na grę, więc został wypożyczony najpierw do Torino, a później do West Hamu. We Włoszech występował regularnie, a po powrocie na Wyspy miał z tym problemy. Do pierwszego składu "Młotów" wrócił w marcu i od razu w pierwszym spotkaniu przeciwko Burnley jego drużyna przegrała 0-3, a on popełnił błąd przy jednej z bramek.

W tym samym meczu po przeciwnej stronie boiska błyszczał Nick Pope, który otrzymał właśnie pierwsze powołanie w karierze i jak najbardziej ma szanse pojechać na mundial. Inni konkurenci to Jack Butland ze Stoke City oraz Jordan Pickford z Evertonu. Choć dwóch ostatnich ma swoje atuty, to sezon w wykonaniu ich drużyn wygląda tak sobie. Obaj łącznie puścili w lidze 101 goli.

Wymieniona trójka musi jednak udowodnić, że jest wyraźnie lepsza od doświadczonego Harta. - Jeśli tego nie zrobią, to czy trzeba podejmować ryzyko i stawiać na nich? - zastanawiał się w BBC Martin Keown, były angielski obrońca, który zagrał 43 mecze w drużynie narodowej.

W linii defensywnej problem jest szczególnie na środku obrony. Gary Cahill, do niedawna - wydawało się - pewniak, siedzi w rezerwie Chelsea i powołania nie otrzymał. Cahill miał pierwotnie tworzyć parę obrońców z Johnem Stonesem, stoperem Manchesteru City, który też ma problemy z regularną grą, ale znacznie lepiej rokuje niż starszy kolega. Poza Stonesem, o bilety powalczą więc: James Tarkowski (Burnley), Harry Maguire (Leicester City) oraz Alfie Mawson (Swansea City).

Southgate preferuje raczej grę systemem 3-4-3 i w takiej koncepcji jako obrońca może sprawdzić się też defensywny pomocnik Tottenhamu Eric Dier. Kapitanem Anglików w Amsterdamie będzie Jordan Henderson z Liverpoolu. O miejsce w pomocy powalczą: inny gracz Tottenhamu Dele Alli, Jack Wilshere z Arsenalu, Adam Lallana oraz Alex Oxlade-Chamberlain z Liverpoolu, a także Jesse Lingard z Manchesteru United.

Niemal cały ciężar powodzenia Anglików w Rosji spoczywać będzie na napastniku Harrym Kanie, o ile zdąży on wyleczyć kontuzjowaną kostkę. Kto będzie jego wsparciem? Szanse mają: Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Jamie Vardy (Leicester City) oraz Danny Welbeck (Arsenal).

Walkę w mundialu Anglicy rozpoczynają 18 czerwca od spotkania z Tunezją w Wołgogradzie, a następnie zmierzą się z Panamą i Belgią.

kip