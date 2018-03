MŚ Rosja 2018. Zdrowie Neymara priorytetem przed mundialem

- Nikt nie będzie ryzykować z powrotem Neymara na boisko po złamaniu kości śródstopia - zapewnił Tite, selekcjoner reprezentacji Brazylii. Priorytetem dla lidera Canarinhos ma być spokojna rekonwalescencja przed mistrzostwami świata w Rosji.

Neymar przeszedł operację w Brazylii i teraz czeka go powrót do zdrowia. Sztab reprezentacji ma nadzieję, że utalentowany piłkarz zdąży odbudować formę na mundial w Rosji. To będzie wyścig z czasem, ale nikt nie zamierza gracza Paris Saint-Germain popędzać i ryzykować zbyt szybkiego powrotu na boisko.

- Ojciec Neymara powiedział, że najważniejsze jest zdrowie. Wszyscy tak myślimy. Zdrowie jest na pierwszym miejscu. Nie płacimy takiej ceny za wygrywanie mundialu. Nikt nikogo tutaj nie popędza, bo nie działamy w ten sposób - podkreślił Tite po ogłoszeniu kadry na towarzyskie mecze z Rosją i Niemcami.

W drużynie Brazylii znalazły się dwie nowe twarze. Chodzi o pomocnika Besiktasu Andersona Taliscę oraz napastnika Realu Sociedad Williana Jose.

- Są obecnie we wspaniałej formie - selekcjoner pochwalił obu graczy. - Znaleźli się dlatego, że mogą zaoferować coś innego. Willian Jose ma za sobą dwa świetne sezony w Realu Sociedad i bardzo się rozwija. Jest ruchliwy i ma styl gry podobny do Selecao.

- Talisca potrafi kończyć akcje ze średniego dystansu. Ma świetne liczby w dwóch dobrych sezonach. Jest dobry w walce o górne piłki, co jest przewagą przeciwko defensywom złożonym z czterech albo pięciu zawodników - ocenił Tite.

23 marca Brazylijczycy grają w Moskwie z gospodarzami mistrzostw świata, a cztery dni później mierzą się w Berlinie z obrońcami tytułu.

