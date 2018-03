MŚ w Rosji. Selekcjoner Belgów nie skopiuje idei Contego

Prowadzący reprezentację Belgii Roberto Martinez odrzucił możliwość ustawienia Edena Hazarda podobnie jak w klubie. Antonio Conte wystawia go w Chelsea w roli fałszywej "dziewiątki".

Zdjęcie Belgium's new coach Roberto Martinez (C) chats with Eden Hazard (L) during a training session. /Reuters

Antonio Conte musi radzić sobie z sytuacją kadrową w Chelsea. Włoski szkoleniowiec wolał stawiać na Edena Hazarda w roli fałszywej "dziewiątki" niż korzystać z będącego bez formy Alvaro Moraty. Zimą z „The Blues” pożegnał się Michy Bathsuayi, który został wypożyczony do Borussii Dortmund. Powoli do gry wprowadzany jest Olivier Giroud. Dlatego były trener włoskiej kadry wielokrotnie ustawiał Belga z przodu.

Zdaniem prowadzącego reprezentację Belgii Roberto Martineza, Hazard nie jest zadowolony predestynowanym do takiej roli. - Dla mnie Eden nie jest fałszywą "dziewiątką". W Chelsea wokół siebie ma takich piłkarzy jak Pedro, a my gramy z przodu Romelu Lukaku, Michy Bathsuayiem lub Driesem Mertensem. Nie będę na siłę wystawiał go na tej pozycji - przyznał były szkoleniowiec Evertonu.

- Lukaku pokazał się z bardzo dobrej strony z Liverpoolem. Musi dojrzeć, ale uwielbiam go oglądać w rywalizacji na najwyższym poziomie - dodał Martinez.

Na mistrzostwach świata rywalem Belgów w grupie G będą Anglicy. Selekcjoner "Czerwonych Diabłów" ma komfort w obsadzaniu pozycji środkowego napastnika, mogąc zrezygnować z powołania Christiana Benteke. Snajper Crystal Palace nie znalazł się w kadrze na towarzyski mecz z Arabią Saudyjską.

- Benteke jest częścią reprezentacji. Nie chciałem powoływać zbyt wielu napastników. Christian musi osiągnąć swój najwyższy poziom w klubie, gdzie czeka go walka o utrzymanie. Niech skupi się na tym zadaniu - ocenił hiszpański trener.



