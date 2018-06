Mundial 2018. 38-letni Tim Cahill w kadrze na mundial

Australijczyk Tim Cahill, który rozegrał w piłkarskiej drużynie narodowej 105 meczów, będzie miał okazję wpisać się na listę strzelców na czwartych mistrzostwach świata z rzędu. 38-letni napastnik znalazł się w 23-osobowej kadrze selekcjonera Berta van Marwijka.

Tylko trzech piłkarzy w historii zdobywało bramki w czterech edycjach MŚ: Brazylijczyk Pele i Niemcy Uwe Seeler oraz Miroslav Klose.

W rosyjskim mundialu Australia rywalizować będzie w grupie C z Danią, Francją i Peru.

23-osobowa kadra Australii na mistrzostwa świata:

bramkarze: Mathew Ryan (Brighton & Hove Albion, Anglia), Danny Vukovic (KRC Genk, Belgia), Brad Jones (Feyenoord Rotterdam, Holandia);

obrońcy: Aziz Behich (Bursaspor, Turcja), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos, Japonia), Matthew Jurman (Suwon Bluewings, Korea Płd.), James Meredith (Millwall, Anglia), Josh Risdon (Western Sydney), Trent Sainsbury (Grasshoppers Zurych, Szwajcaria);

pomocnicy: Mile Jedinak (Aston Villa, Anglia), Jackson Irvine (Hull City, Anglia), Robbie Kruse (VfL Bochum, Niemcy), Massimo Luongo (Queens Park Rangers, Anglia), Mark Milligan (Al-Ahli Dżudda, Arabia Saudyjska), Aaron Mooy (Huddersfield Town, Anglia), Tom Rogic (Celtic Glasgow, Szkocja);

napastnicy: Tim Cahill (Millwall, Anglia), Tomi Juric (FC Luzern, Szwajcaria), Matthew Leckie (Hertha Berlin, Niemcy), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds, Japonia), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Daniel Arzani (Melbourne City), Jamie Maclaren (Hibernian, Szkocja).

