Mundial 2018. Analiza Francja – Australia: to ma być ta ”wielka” Francja?

To nie był mecz, który przejdzie do historii mistrzostw świata, a nawet tegorocznego turnieju. Na wyróżnienie zasłużył tylko Samuel Umtiti, za kuriozalne zagranie ręką. Ostatecznie reprezentacja Francji wygrała z Australią 2-1 (0-0), ale na pewno nie zaprezentowała się, jak jeden z głównych faworytów do końcowego triumfu.

Na plus



Trudno wyróżnić któregokolwiek piłkarza reprezentacji Francji. Nikt nie zagrał dobrego spotkania, ale jeśli już trzeba kogoś wybrać, to przede wszystkim N’Golo Kante. Zawodnik Chelsea czyścił w środku pola, kilka razy przejął piłkę i generalnie zrobił to, co do niego należało. Z kolei w zespole Australii dobrze zaprezentował się Aaron Mooy. To on rozpoczynał większość akcji swojej drużyny i nie można mu nic zarzucić.

Na minus



Reprezentacja Francji. Nawet selekcjoner Didier Deschamps przyznał po spotkaniu, że nie wszystko funkcjonowało tak, jak powinno. Poza zagraniem ręką Samuela Umtitiego na pochwałę zasłużyła tylko defensywa. Gorzej było z przodu – brakowało akcji, wymiany pozycji i pomysłu. Paul Pogba miał problem z prowadzeniem gry, w zasadzie dograł tylko dwie dobre piłki i nawet gol nie za bardzo poprawia jego oceny. Nie tego spodziewano się po zespole, który może wystawić dwie równorzędne jedenastki i uchodzi za jednego z głównych faworytów do końcowego triumfu.

Przełomowy moment



Zmiany w kadrze ”Trójokolorowych”. Deschamps wprowadził na boisko w 70. minucie Nabila Fekira i Olivera Giroud. Dzięki temu francuski zespół odżył w ofensywie, a drugi z wymienionych zanotował asystę przy golu Paula Pogby.

Kontrowersja



Ręka Umtitiego. Kontrowersja dlatego, że trudno zrozumieć, co siedziało w głowie obrońcy Barcelony. Sam udawał, że nie wie o co chodzi, ale sędzia Andres Cunha nie miał wątpliwości i od razu podyktował rzut karny. Nawet nie musiał korzystać z VAR-u. Nawet w meczach ligi amatorskiej trudno o takie sytuacje.

Naszym zdaniem



Mecz rozczarował. Wielka Francja, która zdaniem wielu ekspertów przynajmniej dojdzie do finału zagrała bez zęba, polotu i finezji. Australijczycy mają gorszą kadrę, niż kilka lat temu, a na dodatek w styczniu zmienili trenera, którym został Bert van Marwijk. Jednak obecna drużyna zdołała przeciwstawić się rywalom, choć sama nie grała wielkiego futbolu. Teraz zespół Deschampsa ma kilka dni, by poprawić wszelkie mankamenty. Niewykluczone, że w czwartkowym meczu z Peru dojdzie do kilku zmian w podstawowej jedenastce. Wygranym może się czuć Nabil Fekir.

