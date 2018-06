Mundial 2018. Analiza Serbia – Kostaryka: małe oczekiwania i ważna wygrana

Reprezentacja Serbii wygrała z Kostaryką w meczu grupy E 1-0 (0-0) po pięknym golu Aleksandara Kolarova z rzutu wolnego. Oczekiwania względem zwycięskiej reprezentacji nie były przed turniejem wielkie, ale w niedzielę Serbowie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i zrobili duży krok w stronę awansu do fazy pucharowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Kostaryka - Serbia. Gol AFP

Na plus

W zespole Serbii wyróżnili się przede wszystkim Sergej Milinković-Savić i Aleksandar Kolarov. Pierwszy był zdecydowanie najgroźniejszym zawodnikiem w ofensywie i oddał dwa groźne strzały, które zatrzymał kostarykański bramkarz. Drugi zanotował decydujące trafienie strzelając idealnie z rzutu wolnego w samo okienko. Kto jeszcze? Keylor Navas. Przy straconym golu golkiper reprezentacji Kostaryki nie miał nic do powiedzenia, a wcześniej kilka razy ratował zespół z opresji. W obecnym sezonie w barwach Realu Madryt bramkarz grał niepewnie, ale niedzielnym meczu czarował niczym na mistrzostwach świata w 2014 r.

Reklama

Na minus

Selekcjoner Kostaryki Oscar Ramirez. W drugiej połowie wprowadził na boisko Cristiana Bolanosa, Daniela Colindresa oraz Joela Campbella i jego zespół od razu zaczął grać zdecydowanie lepiej. Pytanie, dlaczego żaden ze wspomnianych zawodników nie zagrał od początku?

Polski akcent

W 90. minucie na boisku zameldował się Serb Aleksandar Prijović. 28-letni napastnik w ostatnim sezonie był królem strzelców ligi greckiej w barwach PAOKu Saloniki. Wcześniej przez półtora roku występował w Legii Warszawa. W niedzielę ”Prijo” wyróżnił się tylko uderzeniem w twarz jednego z rywali, za co otrzymał żółtą kartkę.

Liczba meczu

3 - Gol Kolarova z rzutu wolnego jest już trzecią bramką zdobytą w ten sposób podczas mistrzostw. Wcześniej do siatki z wolnych trafiali Rosjanin Aleksandr Gołowin w meczu z Arabią Saudyjską (5-0) i Portugalczyk Cristano Ronaldo w spotkaniu z Hiszpanią (3-3).



Przełomowy moment

W 95. minucie piłka trafiła pod nogi znajdującego się w polu karnym Bryana Ruiza i gdyby Kostarykańczyk uderzył czysto to prawdopodobnie zdobyłby bramkę. Do futbolówki dopadł jeszcze Bolanos, ale był na pozycji spalonej.

Naszym zdaniem

Po zakończeniu eliminacji Serbowie zmienili selekcjonera, którym został Mladen Krstajić. Oczekiwania przed mundialem nie były wielkie – większość kibiców i dziennikarzy wolała dmuchać na zimne i nie stawiano przed kadrą żadnych celów. Tymczasem pierwszy mecz na mundialu w ich wykonaniu wypadł obiecująco – zwycięstwo nad Kostaryką jest w pełni zasłużone. Szwankowała jedynie skuteczność, ale rywale mieli w bramce świetnego Keylora Navasa, dzięki czemu nie przegrali wyżej.

po