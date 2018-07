Mundial 2018: Andreas Granqvist nie planuje wyjazdu do ciężarnej żony

Andreas Granqvist, kapitan piłkarskiej reprezentacji Szwecji, która we wtorek zagra ze Szwajcarią w 1/8 finału mistrzostw świata, nie zakłada wyjazdu do będącej w zaawansowanej ciąży żony. "Na razie skupiam się wyłącznie na meczu" - podkreślił.

Zdjęcie Andreas Granqvist /Getty Images



"Moja żona jest silna i czuje się dobrze. Na razie skupiam się wyłącznie na meczu. Zobaczymy, co się stanie w najbliższych dniach" - powiedział Granqvist, który w tegorocznych MŚ zdobył dla ekipy "Trzech Koron" dwa gole z rzutów karnych.



Według szwedzkich mediów, termin porodu drugiego dziecka piłkarza jest wyznaczony na wtorek, dzień spotkania w Sankt Petersburgu. Trener kadry Janne Andersson otwartą zostawił sprawę ewentualnego wyjazdu Granqvista. "Porozmawiamy o tym w odpowiednim momencie" - zaznaczył.



Już w trakcie turnieju w Rosji duńską reprezentację na kilkanaście godzin opuścił obrońca Jonas Knudsen, który poleciał do kraju, by zobaczyć urodzoną kilka dni wcześniej córkę. Lot czarterowy spontanicznie zorganizowali i opłacili mu koledzy z drużyny.



Córka Knudsena miała pierwotnie przyjść na świat dopiero za miesiąc, ale dwa dni przed pierwszym występem w mundialu z Peru dostał on telefon, że jego żona zaczęła rodzić.



W niedzielę Duńczycy odpadli z mundialu po porażce w serii rzutów karnych z Chorwatami, którzy w ćwierćfinale zagrają z Rosjanami.