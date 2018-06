Mundial 2018. Anglia - Belgia 0-1. Nie chcieli, ale wygrali

Przed rozpoczęciem mundialu czwartkowy mecz w Kaliningradzie zapowiadał się jako hit fazy grupowej. W rzeczywistości starcie Anglii z Belgią było pojedynkiem dwóch ekip, które niekoniecznie chciały być pierwsze w tabeli grupy G. Jedna z nich nie mogła jednak tego uniknąć i ostatecznie to Belgowie, po pięknej bramce Adnana Januzaja, wygrali 1-0.

Głośno o niechęci do zajęcia pierwszej pozycji wypowiadali się zwłaszcza Belgowie. Drugie miejsce pozwalało im bowiem pozostać w swojej bazie w Moskwie, a w ewentualnym ćwierćfinale zamiast z Brazylią czy Meksykiem zmierzyć się z lepszym z pary Szwecja-Szwajcaria.

Na plus: Adnan Januzaj

Po debiucie w 2013 roku w Manchesterze United Januzaja szybko ochrzczono wielkim talentem europejskiej piłki. Przed drzwiami jego domu ustawiła się kolejka przedstawicieli różnych krajowych federacji, które chciały namówić 18-letniego wtedy piłkarza do reprezentowania właśnie ich barw. Ostatecznie młodzian wybrał Belgię, lecz w kolejnych latach jego kariera wpadała w rozmaite zakręty. Odbudował się jednak w minionym sezonie w Realu Sociedad, a w 51. minucie pokazał jak wielki talent wciąż w nim drzemie. Z gracją baletnicy ograł bowiem w polu karnym Danny'ego Rose'a. po czym potężnym strzałem lewą nogą zdobył swoją premierową bramkę w seniorskiej kadrze.

Na minus: Marcus Rashford

Następca Januzaja w roli wielkiego talentu ekipy z Old Trafford walczy z Raheemem Sterlingiem o pozycję napastnika wyjściowego składu Anglików, który wspomoże w strzelaniu goli Harry'ego Kane'a. W czwartkowy wieczór Rashford do siebie Garetha Southgate'a zapewne nie przekonał. Przez całe spotkanie rzadko widać go było na murawie, a w 66. minucie zmarnował najlepszą okazję Anglików do wyrównania. Po świetnym zagraniu Jamiego Vardy'ego nie tylko nie podał do nieobstawionego Rubena Loftusa-Cheeka, ale też pozwolił, by Thibaut Courtois obronił jego strzał.

Liczba meczu: 17

Tylu zmian w porównaniu z poprzednimi spotkaniami dokonali łącznie selekcjonerzy obu drużyn. W pierwszej połowie kibice trochę się na meczu nudzili, o czym najlepiej świadczy fakt, że już w 24. minucie na stadionie w Kaliningradzie po raz pierwszy pojawiła się meksykańska fala. Po przerwie było już jednak znacznie lepiej, a gol Januzaja byłby ozdobą praktycznie każdego meczu. Z licznego grona rezerwowych najlepiej zaprezentowali się Moussa Dembele i Marouane Fellaini wśród Belgów oraz aktywny w ofensywie Rose w drużynie Anglii.

Moment meczu: Vincent Kompany zmieniający Thomasa Vermaelena

Kontuzjowany przed mundialem kapitan Belgów do Rosji pojechał w podobnej sytuacji co Kamil Glik. Kompany wyzdrowiał ostatecznie na trzecie spotkanie i razem z zespołem wywalczył możliwość gry w fazie pucharowej. Przeciwko Anglikom pojawił się na murawie w 74. minucie zmieniając... kontuzjowanego Thomasa Vermaelena. Drugi z bardzo podatnych na kontuzje belgijskich defensorów musiał bowiem zejść z boiska z zakrwawioną twarzą, co było efektem pechowego zderzenia z Vardym.

Dwa słowa podsumowania

Nie był to zapowiadany hit fazy grupowej, ale w drugiej połowie kibicom przynajmniej oszczędzono farsy, którą oglądaliśmy w kilku innych meczach kończących rywalizację w grupach. Piękny gol Januzaja zapewne ucieszył samego strzelca, ale niekoniecznie wszystkich z belgijskiego obozu. Po ewentualnym i nie ma co ukrywać, że spodziewanym zwycięstwie nad Japonią drużynę Roberto Martineza czekać bowiem będzie starcie z Brazylią lub Meksykiem. Droga Anglików do czołowej czwórki, szczególnie w obliczu meczu z Kolumbią i kontuzji Jamesa Rodrigueza, wydaje się za to prostsza.

Wojciech Malinowski