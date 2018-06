Mundial 2018. Anglia - Nigeria 2-1 w meczu towarzyskim

Reprezentacja Anglii pokonała Nigerię 2-1 (2-0) w sparingowym spotkaniu, które w sobotę rozegrano na londyńskim Wembley. Anglicy dobrze zaprezentowali się w pierwszej połowie i właśnie w tej części gry gole strzelili dla nich Gary Cahill i Harry Kane. Jedyną bramkę dla gości zdobył po zmianie stron Alex Iwobi.

Pierwszy z dwóch sparingów reprezentacji Anglii przed mistrzostwami świata nie zgromadził na Wembley kompletu widzów, jednak przybyli na spotkanie kibice gospodarzy, jak i fani gości zadbali o stworzenie odpowiedniej atmosfery. Sympatycy "Super Orłów" dumnie prezentowali wyprodukowane na mundial repliki koszulek swojej drużyny, o których od piątku zrobiło się bardzo głośno w mediach społecznościowych. W takich właśnie strojach zagrali też podopieczni Gernota Rhora, lecz trzeba przyznać, że akurat w obrazie telewizyjnym słabo się one odróżniały od białych trykotów angielskiej drużyny.

Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem ogromnej przewagi gospodarzy i Nigeryjczycy mogli mówić o szczęściu, że stracili w jej trakcie tylko dwa gole. Pierwszego już w siódmej minucie, gdy mocnym strzałem głową Francisa Uzoho pokonał Gary Cahill. Doświadczony obrońca angielskiej reprezentacji wykorzystał wtedy dokładne dośrodkowanie z rzutu rożnego Kierana Trippiera, który chwilę wcześniej oddał groźne uderzenie z rzutu wolnego, z którym poradził sobie jednak bramkarz rywali.

W tym fragmencie spotkania gra podopiecznych Garetha Southgate'a naprawdę mogła się podobać. Piłka ładnie krążyła pomiędzy kwartetem Lingard-Ali-Kane-Sterling, lecz bardzo aktywny skrzydłowy Manchesteru City raził nieskutecznością. W 39. minucie wyręczył go jednak Harry Kane. Kapitan angielskiej reprezentacji uderzył wtedy zza linii pola karnego, a dobrze interweniujący do tej pory Uzoh przepuścił pod brzuchem lecącą blisko środka bramki piłkę.

Druga połowa rozpoczęła się od znacznie aktywniejszej gry afrykańskiej drużyny. Już po dwóch minutach przyniosło to jej gola, gdyż Alex Iwobi dobił odbitą od słupka po strzale Odiona Ighalo piłkę. Było to jednak wszystko na co było stać ich stać w sobotni wieczór i praca Jordana Pickforda w angielskiej bramce ograniczyła się do wyłapania kilku niegroźnych uderzeń z dystansu.



Jak to często bywa w spotkaniach sparingowych drugie 45 minut dostarczyło znacznie mniejszych emocji. Oprócz gola największe wzbudziło zachowanie Sterlinga, który w 52. minucie nieudolnie próbował wymusić rzut karny, za co słusznie został ukarany żółtą kartką przez włoskiego sędziego Marco Guidę.

Anglia pokonała ostatecznie Nigerię 2-1. Piłkarze Garetha Southgate'a w ostatnim sparingu przed wylotem do Rosji zagrają przeciwko Kostaryce, a mecz zostanie rozegrany w czwartek na stadionie Elland Road w Leeds. Z kolei "Super Orły" dzień wcześniej w austriackim Schwechat zmierzą się z reprezentacją Czech.

Anglia - Nigeria 2-1 (2-0)



Bramki: 1-0 Gary Cahill (7.), 2-0 Harry Kane (39.), 2-1 Alex Iwobi (47.)

Wojciech Malinowski