Mundial 2018. Anglia - Panama 6-1

Anglicy nie mieli litości dla debiutującej w mistrzostwach świata Panamy. W Niżnym Nowogrodzie "Synowie Albionu" wygrali aż 6-1 (5-0) i zapewnili sobie awans do 1/8 finału. Dzięki wygranej Anglików w następnej fazie są także z grupy G Belgowie.

Anglicy rozpoczęli mistrzostwa od zwycięstwa 2-1 nad Tunezją, choć nie przyszło im ono łatwo. Bohaterem został Harry Kane, który strzelił oba gole, a zwycięskiego w doliczonym czasie gry. Debiutująca na mundialu Panama zaczęła turniej od porażki 0-3 z silną Belgią.



Podopieczni Garetha Southgate'a chcieli zapewnić sobie awans do 1/8 finału już dziś przed konfrontacją z "Czerwonymi Diabłami". Potrzebowali do tego zwycięstwa, ale nawet najbardziej zagorzali angielscy kibice nie przypuszczali, że przyjdzie ono z taką łatwością. Zwłaszcza że Panama miała o co jeszcze grać. W Niżnym Nowogrodzie piłkarze Hernana Gomeza dostali jednak srogą lekcję futbolu.



Pierwsze minuty nie zapowiadały klęski. Panamczycy starali się grać ofensywnie i nawet mieli jedną dogodną sytuację na gola, ale Kyle Walker spisał się bez zarzutu. Nieszczęście debiutantów na mundialu zaczęło się w 9. minucie. Doskonale dośrodkował z rzutu rożnego Kieran Trippier. Panamczycy pozostawili bez opieki Johna Stonesa, który celną "główką" z kilku metrów zmusił do kapitulacji bramkarza rywali.



Od tego momentu na boisku w pełni dominowali Anglicy. Na 2-0 podwyższył Harry Kane. Snajper Tottenhamu perfekcyjnie wykonał rzut karny podyktowany za faul Fidela Escobara na Jessim Lingardzie. Kane huknął z całej siły pod poprzeczkę i Jaime Penedo nie miał żadnych szans.



Trzeci gol "Synów Albionu" był wyjątkowej urody. Kapitalnym uderzeniem z około 20 metrów popisał się Lingard. Cudowna bramka, która zupełnie odebrała ochotę do gry Panamczykom. Anglicy zaś byli do bólu skuteczni. W 40. minucie ciekawie rozegrali rzut wolny. Kane zgrał głową do Raheema Sterlinga, którego "główkę" odbił Penedo. Przy dobitce Stonesa bramkarz Panamy już nic nie był w stanie zrobić.



Tuż przed końcem pierwszej połowy Anglicy "dołożyli" piątego gola. Escobar faulował w polu karnym Stonesa. Egipski arbiter Gehad Grisha nie miał wątpliwości i wskazał na "wapno". Kane wykonał rzut karny identycznie jak wcześniej i z takim samym skutkiem.



Zadowoleni z wysokiego prowadzenia Anglicy nie forsowali tempa w drugiej części, a i tak strzelili szóstego gola. Trzeba przyznać, że mieli przy tym dużo szczęścia. Trippier zdecydował się na strzał z dystansu. Piłka trafiła w nogę Kane'a i wpadła do siatki. Przez chwilę nie było wiadomo, czy sędzia gola uznał. System VAR pokazał, że bramka została zdobyta prawidłowo. Tym samym Kane skompletował hat-tricka i z pięcioma golami na koncie objął prowadzenie w klasyfikacji strzelców mundialu w Rosji.



Ambitni Panamczycy walczyli o choćby honorową bramkę. W 76. minucie bliki szczęścia był Roman Torres, ale przestrzelił z bliska. Chwilę później Panama dopięła swego. W rolach głównych wystąpili rezerwowi. Doskonale z rzutu wolnego dośrodkował Avila, a Baloy wślizgiem skierował piłkę do bramki Anglików. Wśród panamskich kibiców zapanowała euforia, bo to historyczny, pierwszy gol Panamy w mistrzostwach świata.



Więcej bramek już w tym spotkaniu nie padło. W ostatniej serii spotkań w tej grupie, która zostanie rozegrana 28 czerwca, Anglia zagra z Belgią (stawką będzie awans z pierwszego miejsca), a Panama zmierzy się z Tunezją.

Anglia - Panama 6-1 (5-0)

Bramki: 1-0 John Stones (8-głową), 2-0 Harry Kane (22-karny), 3-0 Jesse Lingard (36), 4-0 John Stones (40-głową), 5-0 Harry Kane (45+1-karny), 6-0 Harry Kane (62), 6-1 Felipe Baloy (78).

Żółta kartka - Anglia: Ruben Loftus-Cheek. Panama: Armando Cooper, Fidel Escobar, Michael Murillo.

Sędzia: Ghead Grisha (Egipt). Widzów 43 319.

Anglia: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire - Kieran Trippier (70. Danny Rose), Jesse Lingard (63. Fabian Delph), Jordan Henderson, Ruben Loftus-Cheek, Ashley Young - Harry Kane (63. Jamie Vardy), Raheem Sterling.

Panama: Jaime Penedo - Michael Murillo, Roman Torres, Fidel Escobar, Eric Davis - Edgar Barcenas (69. Abdiel Arroyo), Armando Cooper, Gabriel Gomez (69. Felipe Baloy), Anibal Godoy (62. Ricardo Avila), Jose Luis Rodriguez - Blas Perez.



