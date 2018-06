Mundial 2018. Anglicy nie zamierzają kombinować z miejscem w grupie

Anglia i Belgia zmierzą się w czwartek w meczu o pierwsze miejsce w grupie B. Dla jednych i drugich to pierwszy prawdziwy test mocy w mistrzostwach świata w Rosji, bo wcześniejsi rywale w postaci Tunezji i Panamy nie byli miarodajni. Angielski obrońca Gary Cahill ocenił, że zwycięstwo pozwoliłoby stworzyć odpowiednią atmosferę do sukcesu w Rosji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Anglia - Panama. Szósty gol AFP

Mecz w Kaliningradzie wyłoni grupowego triumfatora, ale ten może mieć pod górkę, bo w ewentualnym ćwierćfinale skazuje na grę potencjalnie z Brazylią bądź Niemcami. Ktoś mógłby więc pomyśleć, że w grupie G lepiej zająć drugie miejsce.

Reklama

- Nie, rozmawiamy tylko o tym, jak wygrać ten mecz - zapewnił Gary Cahill. - Taka jest prawda. To jest ogólnoświatowa scena bez względu na sytuację w grupie. Wszyscy nas oglądają. Nie gramy sparingu czy przedsezonowego spotkania, kiedy można cofnąć nogę. Wychodzimy, żeby wygrać. Chcemy budować atmosferę, która będzie pomagała wygrywać - stwierdził.

Jeśli trener Gareth Southgate zmieni ustawienie wyjściowego składu, to Cahill może zagrać pierwszy meczu w rosyjskim turnieju. Środkowy obrońca ma złe wspomnienia z Euro 2016, kiedy Anglia nie doceniła Islandii i odpadła myśląc już o ewentualnym ćwierćfinale z Francją.

- Myśleliśmy o meczu z Francją i byłoby to czymś fantastycznym na ich stadionie, ale do tego nie doszło. Nie można zbyt daleko wybiegać w przyszłość. Grasz najbliższy mecz. W następnej rundzie mierzysz się już z porównywalnymi rywalami bez względu na to czy będziesz pierwszy, czy drugi - podkreślił.

kip