Mundial 2018. Anglik podpadł Rosjanom, szpecąc pomnik!

​Rosyjska policja zatrzymała chuligana z Anglii, który przy okazji meczu z Kolumbią oszpecił pomnik Fiodora Czerenkowa.

Pomnik Czerenkowa stoi przed stadionem Spartaka - Odkrytje Arena, właśnie tam Anglicy mierzyli się z Kolumbijczykami w walce o ćwierćfinał. Przed meczem angielski kibic napisał czerwoną farbą na monumencie: "England".

Został zatrzymany.

"Policja prowadzi śledztwo w związku z oszpeceniem pomnika przy stadionie Spartaka. W związku z ustalonymi faktami ustalono i zatrzymano osobę, która spowodowała to wykroczenie. Na drodze czynności procesowych zostanie przyjęte rozwiązanie, zgodnie z obowiązującym prawem" - czytamy w oświadczeniu rosyjskiej policji.

Chuligan z Anglii źle trafił. Fiodor Czerenkow to legenda Sparatka i futbolu z okresu ZSRR. Był wybitnym pomocnikiem, kreatorem gry, imponował podaniami otwierającymi drogę do bramki. W sercach kibiców "Czerwono-Białych" zapadł również dlatego, że nikt w barwach Spartaka nie rozegrał tylu meczów co on. Na dodatek zaliczył 34 spotkania w "Sbornej" Związku Sowieckiego. Czerenkow zmarł przedwcześnie, 22 września 2014 r. Zdiagnozowano u niego obrzęk mózgu.

