Mundial 2018. Ante Rebić na celowniku Tottenhamu

Po raz kolejny potwierdza się, że narodowość ma wielkie znaczenie w kwestii wartości piłkarza. Chorwat Ante Rebić ma za sobą bardzo przeciętny sezon w Eintrachcie Frankfurt. W czwartek strzelił jednak ładnego gola Argentynie, a teraz może przejść do Tottenhamu Hotspur. Cena to około 30 milionów euro.

24-letni zawodnik w czwartek zdobył bramkę na początku drugiej połowy starcia w Niżnym Nowogrodzie. Rebić wykorzystał katastrofalny błąd argentyńskiego bramkarza Willy'ego Caballero. Chorwat bardzo ładnie uderzył z woleja. Ostatecznie jego drużyna wygrała 3-0.

Niemiecki "Bild" podał, że Rebić podczas najbliższego okienka transferowego może trafić do Premier League. Zawodnikiem mocno interesuje się Tottenham Hotspur.

Rebić ma z Eintrachtem kontrakt ważny do końca czerwca 2021 roku. Działacze z Frankfurtu ponoć są jednak gotowi go sprzedać. Piłkarz jest wyceniany na ok. 10 milionów euro, ale niemiecki klub chce za niego trzy razy więcej.

Chorwacki napastnik w poprzednim sezonie wystąpił w 25 spotkaniach Bundesligi. Strzelił tylko sześć goli i miał trzy asysty. Do tego dołożył trzy bramki w Pucharze Niemiec.