Mundial 2018. Antoine Griezmann zadowolony z użycia systemu VAR

Po raz pierwszy w historii mistrzostw świata analiza sytuacji przez wideoweryfikację sprawiła, że podyktowano rzut karny. Stało się tak w sobotę podczas spotkania w grupie C. Francja pokonała Australię 2-1. Antoine Griezmann wykorzystał "jedenastkę", którą sędzia wskazał po obejrzeniu powtórki.

System VAR debiutuje na wielkiej, międzynarodowej imprezie. Najważniejszym jego zadaniem jest wyeliminowanie błędów arbitrów, aby w ten sposób nie wypaczono wyników meczów

W sobotę nowa technika przydała się, gdy australijski obrońca Risdon zatrzymał Griezmanna w okolicy pola karnego. Powtórki udowodniły, że gracz z Antypodów nie trafił w piłkę. Była 58. minuta.

- Po pierwsze, czułem kontakt z rywalem i dla mnie to był rzut karny. Nie było jednak gwizdka i miałem w głowie różne rzeczy. Zobaczyłem, że sędzia podszedł sprawdzić tę akcję i poczułem, że to musi być "jedenastka". Od razu zacząłem myśleć, w jaki sposób strzelić gola – powiedział Griezmann.

On od początku spotkania zagrał w ataku razem z Kylianem Mbappe i Ousmane Dembele. Takie ustawienie to nowość w drużynie prowadzonej przez Didiera Deschampsa.

- To nie jest najważniejsza sprawa. To był nasz pierwszy mecz, gdy graliśmy w takim zestawieniu. Ostatnio jednak przygotowywaliśmy się do tego na treningach – dodał zawodnik Atletico. Niedawno Francuz ogłosił, że zostaje w zespole z Madrytu na kolejne sezony.

Zwycięstwo "Trójkolorowym" zapewnił w końcówce Paul Pogba.



