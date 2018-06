Mundial 2018. Apel Queiroza do Infantino i FIFA

Po zremisowanym 1-1 (0-1) meczu z Portugalią w drużynie Iranu frustracja sięgnęła zenitu. Również portugalski selekcjoner Persów Carlos Queiroz nie może przeboleć, że wideoweryfikacja nie wystarczyła, by sędzia wyrzucił z boiska Cristiana Ronalda za uderzenie rywala łokciem w twarz.

- Przerywasz mecz, żeby skorzystać z VAR-u. Widzisz uderzenie łokciem. Według przepisów łokieć to czerwona kartka. Przepisy nie mówią o tym, że w przypadku Messiego albo Ronalda jest to trochę czerwona kartka - powiedział Carlos Queiroz, który porównał tę sytuację do... ciąży.

- Chciałbym wiedzieć, czy jestem dziadkiem, czy nie. Nie potrzebuję informacji, że moja córka jest trochę w ciąży - stwierdził obrazowo portugalski selekcjoner Iranu.

- To jest czerwona kartka. Nie ma co rozmawiać na temat sędziów. Tu chodzi o nastawienie, odwagę i charakter. Decyzje muszą być przejrzyste dla wszystkich. Moim zdaniem, panie Infantino i FIFA, VAR nie działa dobrze. Taka jest rzeczywistość - zwrócił się do piłkarskiej centrali.

- Jak widzicie, nie jestem w dobrym nastroju. Mogliśmy dostać przynajmniej jeszcze jeden rzut karny, przynajmniej jeden. Siedzi tam pięciu gości i nie widzą łokcia. No dajcie spokój - machnął rękami Carlos Queiroz.

