Mundial 2018: Argentyna, czyli brak trenera, brak lidera i anarchia

Jeden z najważniejszych obecnie Argentyńczyków w świecie futbolu posypał sól na świeże rany "Albicelestes" po ich kompromitującej porażce 0-3 z Chorwacją na mistrzostwach świata. Diego Simeone kadrę Jorge Sampaolego nazwał drużyną bez trenera, lidera i jakiegokolwiek charakteru.

Bezkompromisowe opinie trenera Atletico Madryt trafiły do hiszpańskich serwisów internetowych i gazet dzięki mediom społecznościowym. Znalazły się bowiem w wiadomości głosowej, którą to Simeone wysłał swojemu asystentowi z "Atleti" Germanowi Burgosowi w aplikacji WhatsApp i która wyciekła do mediów w piątkowy poranek.

"El Cholo" na początek zabrał się za temat najbardziej palący, a więc rozczarowującego w Rosji na pełnej linii Leo Messiego. Tego porównał ze znajdującym się po drugiej stronie turniejowej narracji Cristiano Ronaldo, który w dwóch meczach strzelił już cztery gole i Portugalczyków ciągnie w pojedynkę. - Leo jest świetny, ale jest świetny, gdy otaczają go znakomici piłkarze. Jeżeli do normalnej drużyny miałbyś wybierać: Leo czy Cristiano, to kogo byś wybrał? - zapytał ironicznie kolegę, wskazując piłkarską wyższość Ronaldo.

Później analizował już błędy popełnione przez Argentyńczyków w poprzednich latach, które skutkują beznadziejnymi wynikami w Rosji. - Przeciwko Chorwacji widzimy obrazek tego, co stało się z kadrą od poprzedniego mundialu. Nie widzę tam żadnego lidera, ani na ławce trenerskiej, ani na boisku. Widzę drużynę potwornie zagubioną, nieznającą swojej tożsamości - mówił.

- Oczywistym jest, że szatnia trzyma kciuki za jak najlepsze wyniki, ale trzymaniem kciuków nic nie ugrasz. Ktoś jeszcze musi walczyć. Piłkarze są najważniejsi na boisku i to oni ponoszą winę za tę porażkę, niemniej trener też ma swój ogromny udział. To on odpowiada za tę anarchię na murawie - wypominał błędy Sampaolemu.

Choć Simeone jest bardzo krytyczny wobec swoich rodaków, to w ich dalszy udział w turnieju wierzy. W przytaczanej wiadomości głosowej stwierdził bowiem, że w jego opinii nie tylko Argentyńczycy w ostatnim meczu tej fazy pokonają Nigerię, ale też inne spotkania ułożą się w sposób wicemistrzów świata do 1/8 finału promujący.



